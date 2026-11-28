La recesión la sienten los trabajadores que al día 20 de cada mes quedan a tiro de endeudamiento por sus magros ingresos; también la sufren quienes perdieron su empleo formal y pasaron a engrosar el ejercito de reserva de los monotributistas. Los datos duros difundidos por el Indec dieron cuenta de una caída del 1% del segundo trimestre en relación al primero mientras que el tercero cayó 1,8% en relación al segundo. El adjetivo de “técnico” para definir a la recesión no es más que un artilugio de las narrativas oficiales que se choca de bruces con el dolor ajeno.

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“Una recesión no es un fenómeno estadístico sino una caída simultánea de la actividad económica, del empleo y de los ingresos, y las tres están medidas y las tres ocurren en simultáneo en Argentina”, describieron desde la Consultora Vectorial.

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La actividad económica se ubicó un 2,9% por debajo de su pico de marzo y un 2,4% por debajo del nivel de diciembre de 2025, con once de los dieciséis sectores del EMAE en terreno negativo. El empleo formal acumula casi 468.000 puestos menos desde noviembre de 2023 y el entramado productivo perdió 32.429 empresas registradas.

“Discutir si corresponde o no la palabra recesión es discutir una definición en lugar de los hechos. Y lo hechos indican que la actividad cae, el empleo se destruye y los ingresos se desploman”, puede leerse en el próximo informe de la Consultora Vectorial, a cargo de Eduardo Hecker y Haroldo Montagú como economista en jefe, titulado "Recesión las 24 horas del día".

Un crecimiento testimonial que no derrama

De los 16 sectores de la economía que mide el Estimador Mensual de la Actividad (EMAE), once tuvieron resultados negativos durante septiembre y solo cinco presentaron números positivos. El que tuvo un mayor avance fue “exploración de minas y canteras” que incluye tanto la producción de hidrocarburos como la minería. La suba interanual fue del 11%. Los otros cuatro fueron la actividad de la construcción con un alza interanual del 3,5%; Electricidad, gas y agua (4%); Hoteles y restaurantes (3,4%) y Servicios sociales y de salud (0,7%).

Para el total de la película resultaron “aportes testimoniales”, según la definición de Vectorial. “Existen, se registran, y no alcanzan para mover el agregado”, explicaron.

Entre los once sectores que cayeron en septiembre, a la cabeza estuvo la Intermediación financiera con una caída interanual de 11,5%; hasta principios de año era uno de los sectores “ganadores” del modelo de valorización financiera mileista.

¿Cómo es que los bancos, sostén de Caputo y su bicicleta financiera local, alcanzaron semejante rojo? La respuesta no es sorpresa para nadie. “El aumento de la mora en las familias y la menor originación de préstamos disminuyeron el rol dinámico del sector”, sostuvieron desde Vectorial.

La ratio de morosidad de los préstamos a las familias tuvo un leve descenso durante el mes de septiembre. Se ubicó en el 12,2% cuando un mes antes había sido del 12,8% pero es cuatro veces superior en la comparación interanual.

La explicación que dio el BCRA en su último informe sobre Bancos fue que esto se debió a que muchas entidades pasaron los préstamos en situación irregular a “partidas fuera de balance”. Es decir, a morosos incobrables. El grado de morosidad de las empresas se ubicó en el 3,82% en el período, una leve suba de 0,02 puntos porcentuales.

Los otros sectores que estuvieron a la baja fueron la industria manufacturera (-1,8%), Pesca (-48,6%), Comercio (-2,2%) y los impuestos netos de subsidios (-1,3%), que son el reflejo fiscal directo de un consumo que no reacciona.

“El cuadro es el de una economía sostenida por un único sector que no genera empleo difuso ni traccionan al resto. El dinamismo hay que buscarlo donde hay ventajas naturales extraordinarias, y ahí se queda. Los sectores confirman la fractura. Los vinculados a ventajas comparativas se ubican muy por encima del nivel de noviembre de 2023, encabezados por minería (que incluye la extracción de petróleo y gas) y agricultura. Los regulados y de provisión pública se mantienen apenas arriba de aquel nivel de fines del 2023”, analizaron desde Vectorial.

La ilusión del empleo detrás del RIGI

La generación de empleo del RIGI es tan solo una promesa. De acuerdo a los datos analizados por el Instituto Argentina Grande (IAG), los proyectos aprobados prevén crear, en el mejor de los escenarios- cerca de 260.000 empleos que no alcanzan para compensar los ya perdidos

“Los sectores ganadores del modelo de Milei son capitales intensivos: traen muchos dólares pero crean poco empleo. El lugar donde se crean los empleos es el encadenamiento posible para proveer los insumos y la maquinaria. Pero el gobierno avanzó un paso más en que los empleos se creen en otro país al facilitar la compra de maquinaria e insumos importados sin aranceles”, indicaron desde el IAG.

El lunes de la semana pasada, el gobierno publicó el Decreto 1366/2026 para permitir que empresas con mayoría de capital extranjero, estando radicadas en Argentina, puedan ser consideradas proveedoras locales y formar parte del 20% exigido por el RIGI.

“Esta medida para flexibilizar un cupo que ya de por sí era muy bajo y una de las pocas exigencias a cambio de la baja de impuestos llega en el marco de una pérdida de 274.300 empleos privados registrados desde noviembre de 2023”, denunciaron desde el IAG. También se cuentan más de 30.000 empresas cerradas.

Esta podría ser la foto de una Argentina – economía de enclave- con provincias totalmente desenganchadas una de la otra. Tanto el RIGI como el Súper RIGI - que se tratará en sesiones extraordinarias- son un artilugio de la balcanización productiva del país.

El tándem Milei-Caputo fenece ante su dogmatismo

La administración Milei quedó atrapada en su propio dogmatismo. Vamos a morir con la nuestra, repiten. Caputo sostiene las anclas fiscal, cambiaria y salarial con la ilusa meta de una desinflación que no llega.

“A tres años de gestión, los tres instrumentos disponibles se gastaron en una sola meta, y eso deja con poco aire y poco tiempo para alcanzar otros objetivos como la actividad, el empleo y la acumulación genuina de reservas en pos de un equilibrio externo. No es que el Gobierno no quiera estimular la economía. Es que no puede hacerlo sin soltar alguna”, indicaron desde Vectorial.

De acuerdo a la interpretación de la consultora, al tándem Milei-Caputo solo le queda ganar tiempo con una serie de medidas que, más temprano que tarde, tendrán que ser puestas en la mesa, aun a costa de quebrar sus propios dogmas.

* Un cepo, o su reinstalación parcial bajo otro nombre, para contener la demanda privada de divisas que drena entre 2.000 y 3.000 millones de dólares por mes y que todo indica que empeorará a medida que se acerque la contienda electoral.

El dato de octubre del BCRA confirma este drenaje. Las “personas humanas” realizaron compras netas de moneda extranjera – por los conceptos de billetes y transferencia de divisas sin fines específicos – por un total de 3070 millones de dólares durante octubre cuando un mes antes habían sido 2538 millones. En total fueron 1,7 millones de personas que se volcaron a la compra de dólares.

* Un desdoblamiento cambiario encubierto, con tipos de cambio diferenciales para la soja, los hidrocarburos o el litio, destinado a adelantar la liquidación de exportaciones.

Esto es lo que ocurrió en septiembre del 2025, cuando llevaron a cero las retenciones, negocio fenomenal para un puñado de agroexportadoras. La persona que confirmó la emergencia que vivía el Gobierno y el menú de opciones que manejaban fue Agustín Tejeda Rodríguez, subsecretario de Mercados Agroalimentarios e Inserción Internacional, durante una declaración testimonial ante la Procuraduría de Investigaciones Administrativas.

“Era esto o un cepo”, sostuvo. “Fue una medida en un contexto de crisis cambiaria y financiera. Hubo dos decisiones para poder llevar tranquilidad al mercado en una situación de urgencia, el acuerdo con EEUU y ésta. Se definió que podía llevarse calma bajando impuestos. Para evitar restricciones como un cepo, de las excepcionales, ésta medida era la mejor”, declaró. Para esta nueva temporada, la ayuda de Scott Bessent parece cada vez más lejana.

* Intervención sobre los precios de los sectores indexados, servicios públicos y prepagas, para contener el componente que viene poniendo el piso de la inflación. Y una nueva vuelta de ajuste del gasto, sobre partidas que ya acumulan tres años de compresión.

“Ninguna de estas medidas resuelve nada. Adelantar liquidaciones no genera divisas, las toma prestadas del año siguiente. Pisar tarifas no elimina el atraso, lo acumula. Solo sirven para ganar tiempo, y cada mes que se gana encarece la corrección que finalmente habrá que hacer”, concluye el documento de coyuntura de la consultora liderada por Hecker y Montagú.