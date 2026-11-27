La compra de dólares para atesoramiento, giro de divisa y pago de servicios le sigue metiendo presión a un Luis Caputo, ministro de Economía, que debe hacer malabares para “calmar” a los mercados. Los datos de octubre difundidos por el Banco Central son la antesala de un noviembre y diciembre con temperaturas altas en la City porteña.

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De acuerdo a los informado por la autoridad monetaria, las “personas humanas” realizaron compras netas de moneda extranjera – por los conceptos de billetes y transferencia de divisas sin fines específicos – por un total de 3070 millones de dólares durante octubre cuando un mes antes habían sido 2538 millones. En total fueron 1,7 millones de personas que se volcaron a la compra de dólares.

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Los dólares billetes le meten presión a Caputo

En el acumulado entre enero y octubre, la compra de divisas llega a los 31.258 millones de dólares, 3000 millones meses que en el mismo período de 2025. En los últimos meses, las compras no paran de crecer. De los 2065 millones de junio se pasó a los 3070 millones de octubre.

De ese total, las personas humanas realizaron durante octubre compras netas de billetes sin fines específicos por 2548 millones de dólares. En cuanto a la cantidad de personas que operaron, 1,7 millones de individuos compraron billetes, mientras que unos 812 mil vendieron. Además, se registraron egresos netos por transferencias de divisas sin fines específicos por USD 784 millones.

“En cuanto a los usos y destinos de las compras netas de billetes y transferencias de divisas sin fines específicos de octubre (unos USD 2.700 millones), se estima que unos USD 1.100 millones fueron utilizados para cubrir gastos de corrientes realizados con tarjetas y otros débitos en cuentas, mientras que otros USD 500 millones quedaron depositados en bancos locales y unos USD 1.100 millones incrementaron la posición de activos externos”, puede leerse en el informe cambiario del BCRA.

Los dólares que se van por la canaleta de los servicios

La cuenta Servicios registró un déficit de 884 millones de dólares en octubre. Esto representó un déficit de 13% inferior en términos interanuales, vinculado a un aumento del 28% interanual en los ingresos, parcialmente compensado por un aumento en los egresos del 8% interanual.

La estimación de la cuenta Viajes y Pasajes a través del mercado de cambios resultó en egresos netos por 509 millones, explicados por egresos brutos de unos 907 millones e ingresos brutos por 398 millones de dólares. Sale mucho más turismo emisivo de los que llegan al país.

“Cabe señalar que aproximadamente un 70% de los egresos por consumos de bienes y servicios por viajes, otros pagos con tarjeta y servicios de transporte de pasajeros son directamente cancelados por los clientes con fondos en moneda extranjera, mayormente comprados en el mercado de cambios como billetes sin fines específicos”, destacaron desde el BCRA.

El resto de la cuenta “Servicios” fue explicado por los egresos netos por “Otros servicios” (USD 371 millones), “Fletes y seguros” (USD 226 millones) y servicios postales por el despacho de bienes (USD 96 millones). Los mismos fueron parcialmente compensados por los ingresos netos en concepto de “Servicios empresariales profesionales y técnicos” (USD 319 millones).

Los dólares que entraron del comercio exterior

Las exportaciones de soja fue el principal sector oferente con ventas netas por 2961 millones de dólares, explicadas principalmente por su resultado en el rubro bienes. Por fuera de este rubro, las exportaciones de energía representaron un aporte de 1548 millones de dólares; seguido por alimentos (872 millones) y minería con 851 millones. Las ventas desde Vaca Muerta se encaminan a ganarle a la Pampa Húmeda.

“Los más deficitarios fueron Industria Química, Caucho y Plástico, Comercio, Industria Automotriz y Maquinarias y Equipos, con compras netas por USD 525 millones, USD 409 millones, USD 396 millones y USD 364 millones, en ese orden”, destacó el BCRA.

La cuenta corriente del balance cambiario registró un superávit de 2200 millones en octubre, explicado por los ingresos netos de “Bienes” (USD 3.704 millones), parcialmente compensados por los egresos netos de las cuentas “Servicios” (USD 884 millones), “Ingreso primario” (USD 609 millones) e “Ingreso secundario” (USD 11 millones).