La economía marcha en tan diferentes direcciones e intensidades que se encuentra un poco mareada. Las exportaciones de bienes diferenciados crecieron 11% interanual en el 3° trimestre (7,7% a precios constantes). Sin embargo, a diferencia de los trimestres previos, la suba se concentró en vehículos y carnes, mientras cayeron “otros alimentos” y maquinaria y equipo, según el último Informe Trimestral de Exportaciones Argentinas elaborado por el grupo de Desarrollo e Internacionalización Productiva (DESIP- Facultad de Ciencias Económicas – UBA). Las exportaciones de cereales y oleaginosas bajaron un 10% interanual en términos reales.

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Por su parte, la caída en la actividad industrial esconde trayectorias muy diferentes. Mientras los sectores exportadores produjeron 2,5% más que en 2022, los orientados al mercado interno muestran una caída del 12% y los competidores de importaciones una caída del 19%.

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“La situación más delicada se observa en los sectores que compiten con importaciones. Su retroceso responde tanto al avance de la oferta externa como a la contracción del mercado interno, aunque la importancia de cada factor varía entre actividades. En los sectores orientados al mercado interno, la menor actividad se debe a la debilidad del consumo de los hogares y la caída en la construcción”, puede leerse en un reciente informe del grupo de Desarrollo e Internacionalización Productiva (DESIP- Facultad de Ciencias Económicas – UBA).

Los dólares no derraman en desarrollo: la profunda brecha entre la industria exportadora y el mercado doméstico

La Argentina bate récords de exportación, pero esos dólares no terminan en ningún tipo de desarrollo productivo a largo plazo. De acuerdo al informe del DESIP, el crecimiento en el valor exportado se encuentra particularmente influido por el aumento en los precios internacionales de los commodities que exporta el país. En particular, el índice de precios de exportación relevado reflejó un crecimiento del 11% interanual, lo que indica que aproximadamente la mitad del aumento en el valor exportado se debió a precios internacionales.

Sin embargo, las cantidades exportadas están sólo 1% por encima del mismo período del 2025. Este bajo crecimiento interanual se explica, principalmente, por la elevada base de comparación. En septiembre del año pasado, la administración Milei aplicó una reducción temporal de retenciones para adelantar exportaciones por 7000 millones de dólares. Las cerealeras anotaron exportaciones no embarcadas hacia el cierre de septiembre.

“Las exportaciones de carne y pesca aumentaron 47%, influidas especialmente por el acuerdo reciente entre Argentina y Estados Unidos que amplió temporalmente la cuota de carne vacuna de 20.000 toneladas a 100.000. Si bien este incremento es sin dudas una buena noticia para el sector, cabe resaltar que no es un factor que proporcione una perspectiva de crecimiento constante. Dado que la cuota debe renovarse todos los años, luce improbable que Estados Unidos la amplíe en el futuro cercano”, destacaron desde el DESIP.

Por su parte, las exportaciones de vehículos aumentaron 16%, (totalizaron los 2378 millones de dólares), y explicaron algo más de la mitad del incremento total. Pero no todas las exportaciones crecen de la misma manera. Las exportaciones de químicos crecieron 3% (716 millones), impulsadas por productos farmacéuticos, mientras que las de otros productos se mantuvieron prácticamente estables (+1%). En cambio, otros alimentos cayeron 4%, influidos por menores despachos de vino, cuya demanda internacional se encuentra en contracción. A su vez, maquinaria y equipo retrocedió 5%, donde se destacó la baja en exportaciones de maquinaria agrícola.

¿Qué sectores lideraron el crecimiento exportador y cuáles se desplomaron?

Los sectores que compiten con bienes importados registraron una caída del 19%. De acuerdo al informe del grupo de análisis de la Facultad de Ciencias Económicas de la UBA, la contracción se extendió tanto a las ramas de químicos (-13%) como a las de metales (-15%), maquinaria y equipo (-36%) y otras manufacturas (-8%).

“En 3 de cada 4 sectores que componen esta categoría, las importaciones aumentaron o cayeron menos que la producción local. Este patrón es consistente con una pérdida de participación de la producción nacional en el mercado interno”, explicaron desde el DESIP.

Los sectores orientados al mercado interno fueron el segundo grupo más golpeado de la industria (se incluye alimentos y construcción: en el acumulado de enero a septiembre de 2026 produjeron 12,2% menos que en igual período de 2022.

¿Cómo impacta la caída de la construcción y el consumo en la actividad económica?

“Los proveedores de la construcción fueron uno de los bloques más golpeados de la industria. Su producción cayó 22% y todas las ramas registraron bajas. El indicador de demanda disminuyó un 13% (con datos disponibles hasta agosto). La mayor caída de los insumos podría explicarse, al menos parcialmente, por un cambio en la composición de la actividad, con bajas más intensas en aquellas obras más intensivas en insumos (como obras de edificación e infraestructura) y bajas menos profundas en las más intensivas en mano de obra (como mantenimiento y reparaciones)”, agregaron desde el DESIP.

En definitiva, la economía va en tantas direcciones e intensidades que parece mareada. Los dólares de las exportaciones no producen desarrollo y las actividades vinculadas al mercado interno caen por una baja demanda como consecuencia de la pauperización de los salarios y, por otro lado, por el avance de los productos importados.