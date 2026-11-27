Los inquilinos del Área Metropolitana (AMBA) destinan más del 50% de sus ingresos para pagar el alquiler. También creció el endeudamiento con familiares, bancos o billeteras virtuales para llegar en tiempo y forma con esa obligación. Los aumentos son trimestrales en casi la mayoría de los contratos y, en la Ciudad de Buenos Aires, las inmobiliarias siguen cobrando comisiones por el servicio de intermediación, cuando lo tienen prohibido por la Ley 5.859.

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Estas fueron las principales conclusiones del informe “Encuesta Inquilina 2026. Alquilar en el AMBA a tres años de la desregulación de los alquileres”, trabajo realizado por las organizaciones ACIJ; CELS; CEUR-CONICET; EIDAES; e IEALC. Sobre un total de 1245 respuestas, el documento confirma la pauperización de las condiciones de vida para los inquilinos transcurridos tres años de la desregulación del sector incluida en el DNU 70/2023.

Contratos más cortos y aumentos más frecuentes

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De acuerdo a los resultados de la Encuesta Inquilina 2026, el 52% de los contratos tiene una duración de dos años, mientras que los de tres años se redujeron del 30% al 7% entre 2024 y 2026. A pesar de la desaceleración de la inflación durante ese período, los aumentos trimestrales pasaron del 23% al 46%.

“Estos datos muestran la consolidación de una tendencia que se inició en 2024 luego de la derogación de la Ley Nacional de Alquileres, a partir de la cual los contratos pasaron a ser más cortos y con aumentos más frecuentes. Esto se traduce en un aumento de hecho del dinero que los inquilinos destinan al alquiler a lo largo de todo el período, que no se refleja en los precios de publicación inicial”, destacaron los investigadores.

La derogación de la Ley Nacional de Alquileres les complicó la vida a los inquilinos (frente al negocio de la especulación inmobiliaria). Los pocos hogares que aún tienen un contrato firmado por primera vez o renovado antes de la derogación de la Ley de Alquileres tienen mejores condiciones de alquiler que los hogares que accedieron o renovaron su alquiler a partir de 2024.







“Entre los primeros, solamente un 4% tiene un contrato de alquiler por un plazo menor a un año, mientras que entre los segundos esa cifra alcanza al 18%”, puede leerse en el documento.

El negocio de las inmobiliarias: comisiones ilegales y alquileres más caros

El 83% de quienes alquilaron mediante inmobiliarias pagó comisiones. En la Ciudad de Buenos Aires alcanzó el 76%. Además, los contratos que se pactan mediante este tipo de intermediarios son en promedio un 15% más caros que los acordados con dueños directos desconocidos previamente.

“Las inmobiliarias tienen un peso importante en las relaciones de alquiler en el AMBA ya que intervienen en el 38% de las mismas. Sin embargo, casi la mitad de los arreglos de alquiler (49%) se pactaron directamente con el dueño o dueña de la propiedad y un 12% pactó el alquiler de su vivienda con familiares, amigos y/o conocidos”, destacaron los investigadores.

Las inmobiliarias tienen una mayor intervención en los partidos del Gran Buenos Aires que en la CABA, donde tienen mayor peso los acuerdos de alquiler mediante dueño directo o mediante familiares, amigos o conocidos

En la Ciudad de Buenos Aires el cobro de comisiones inmobiliarias a la parte inquilina es ilegal en desde 2017, cuando se aprobó la Ley 5.859 que establece que las comisiones inmobiliarias deben quedar a cargo únicamente de la parte propietaria.

Se profundiza una alta presión del alquiler sobre los ingresos

El 53% de los hogares destina más de la mitad de sus ingresos al alquiler, frente al 38% en 2024. Entre los hogares que dependen principalmente de jubilaciones o pensiones esa proporción alcanza el 74%. Apenas el 6% de los hogares destina un cuarto o menos de sus ingresos al alquiler.

En los hogares cuyo principal sostén económico es una persona de 60 años o más, más allá de cuál sea su principal fuente de ingresos, un 64% de estos hogares gasta la mitad o más de sus ingresos en el pago del alquiler, es decir 11 puntos porcentuales por encima de la población en general.

Estos datos dan cuenta de la fuerte presión económica que ejerce el pago del alquiler en relación a los sueldos promedio.

“Mientras que el 75% de los hogares inquilinos del AMBA paga al menos $800.000 por el alquiler de su vivienda, el 60% percibe ingresos por debajo de $1.400.000”, puede leerse en el documento citado.

Sin embargo, los valores de los alquileres declarados por las personas encuestadas varían significativamente según la ubicación. El costo promedio de un departamento de dos ambientes para el conurbano bonaerense es de alrededor de $570.000, en la CABA se ubica en torno a los $700.000, es decir, más de un 20% más caro”,

Esta situación de estrés económico se sortea con endeudamiento. El 59% de los hogares pidió dinero prestado durante el último año, frente al 37% en 2025. Entre quienes se endeudaron, el 72% utilizó esos recursos para pagar el alquiler. Pese a estas dificultades, el 91% está al día con el pago.

Las fuentes de este endeudamiento son variadas. En el 35% de los casos pidieron dinero a familiares o amigos, un 32% pidió un préstamo a una billetera virtual, un 22% sacó un préstamo personal o pidió un adelanto de haberes y un 13% acudió a una financiera o prestamista.