La ratio de morosidad de los préstamos a las familias tuvo un leve descenso durante el mes de septiembre. Se ubicó en el 12,2% cuando un mes antes había sido del 12,8%. La explicación que dio el BCRA en su último informe sobre Bancos fue que esto se debió a que muchas entidades pasaron los préstamos en situación irregular a “partidas fuera de balance”. Es decir, a morosos incobrables. El grado de morosidad de las empresas se ubicó en el 3,82% en el período, una leve suba de 0,02 puntos porcentuales.

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La irregularidad del crédito al sector privado – teniendo en cuenta todas sus líneas- se ubicó en el 7,5%, una baja de 0,25 puntos porcentuales en relación al resultado de agosto. “Este desempeño fue explicado mayormente por los préstamos a las familias, cuyo indicador de mora se redujo por segundo mes consecutivo alcanzando 12,20% en el cierre del tercer trimestre. La dinámica mensual de la ratio de irregularidad del crédito a las familias recogió el efecto de una disminución en el saldo real en situación irregular, y de un crecimiento del financiamiento total”, explicaron desde el BCRA.

De acuerdo a los datos del Banco Central, la intermediación financiera en el segmento de las familias tuvo un alza real en los préstamos hipotecarios (2,1%) mientras que las financiaciones con las tarjetas de créditos subieron, apenas, un 0,6% cuando venía de dos meses consecutivos de caídas. Esta es la suba del financiamiento mencionada por la autoridad monetaria que incidió en una baja leve de la morosidad.

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“Esto se produjo en un contexto de un creciente pasaje de préstamos en situación irregular a partidas fuera de balance por parte de un conjunto de entidades, así como de un proceso dinámico de refinanciaciones de deuda. La ratio de irregularidad del crédito a las empresas totalizó 3,82% en el período (+0,02 p.p. mensual)”, agregó.

Estrategias de endeudamiento de las familias

De acuerdo a otro informe del Instituto Argentina Grande (IAG), más de 1 de cada 4 hogares se endeuda para llegar a fin de mes. Es decir, se contabilizan 2.688.615 de hogares que se endeudaron al primer semestre del año con entidades financieras o “conocidos. Según este relevamiento, que toma datos de la Encuesta Permanente de Hogares del Indec, un 11,5% de los hogares se endeudó solo con conocidos, un 8,8% solo con entidades financieras y 5,9% de ambas maneras.

“Los hogares que se endeudaron de las dos maneras son 606.677, el valor más alto de la serie. Eran 231.459 en el segundo trimestre de 2023. En tres años, se sumaron 375.218 hogares (+162,1%). La deuda solo informal sube 6,6% y la solo financiera baja 7,6%. Esto no se debe a una disminución de los hogares que se endeudan financieramente (que crecen +75% contra 2T de 2023), sino por un aumento del endeudamiento de las dos maneras”, explicó el IAG.

Otra de las formas de subsistencia tiene que ver con la venta de pertenencias. Las joyas de la abuela. Según el IAG, 1.110.257 hogares vendieron pertenencias en el segundo trimestre de este año, es decir, 160.850 hogares más que un año atrás

“El 10,8% de los hogares vendió pertenencias para llegar a fin de mes. Aunque es la estrategia menos usada, es la que denota mayor deterioro económico. Es lo último que hace un hogar cuando las cuentas no cierran. Con 10,8%, es el segundo valor más alto de la serie, apenas por debajo del cuarto trimestre de 2020 (11,0%), y el máximo para un segundo trimestre. Contra el segundo trimestre de 2023, la cantidad de hogares creció 36,1% (294.626 más)”, concluyó el IAG.