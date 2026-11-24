La recesión se siente en la industria y en la caída de la confianza de los empresarios pymes; también en la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, el fuerte endeudamiento de los hogares e indicadores de consumo por el piso. La apuesta de un pleno exportador a Vaca Muerta y el litio no derrama. De hecho, todo lo contrario. Hay un retroceso de la inversión directa y un incremento de la fuga de divisas vía pago de dividendos y transferencias a casas matrices.

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“Entre 2025 y 2026, el sector de hidrocarburos generó una demanda por motivos financieros de 4832 millones de dólares. Lejos de atraer capitales, el modelo liberal permite que se vayan”, puede leerse en el informe “Hacia un modelo de enclave exportador” del Centro de Estudios Económicos y Sociales (Scalabrini Ortiz).

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Durante el noveno mes del año, el rubro explotación de minas y canteras (que nuclea la actividad hidrocarburífera y la minería) tuvo un avance del 11% interanual pero no alcanzó para compensar la caída del 1,8% de la industria manufacturera ni el desplome de la intermediación financiera (-11,5%).

“Este panorama es desolador, no solo por el dato de la recesión que ya es viejo, sino que el principal problema es hacia adelante. No se ven cuáles son los motores de la economía que van a impulsar el crecimiento el año que viene. En ese sentido, la recesión anticipada hace meses y recién hoy confirmada por el Indec preocupa porque no queda claro que sea un piso. La economía acumula en 34 meses una suba de 3,9% lo que significa que durante lo que va del gobierno de Milei avanzó tan solo un 0,1% por mes”, analizó Haroldo Montagú, economista en jefe de la consultora Vectorial.

Las exportaciones no compensan la caída de la industria y la inversión

La Argentina bate récords de exportación pero esos dólares no terminan en ningún tipo de desarrollo productivo a largo plazo. Las ventas al exterior representan el 20% del PBI; los rubros exportadores no compensan las caídas en los otros vectores de crecimiento.

De acuerdo al último Informe Trimestral de Exportaciones Argentinas elaborado por el grupo de Desarrollo e Internacionalización Productiva (DESIP- Facultad de Ciencias Económicas – UBA), el crecimiento en el valor exportado se encuentra particularmente influido por el aumento en los precios internacionales de los commodities que exporta el país. En particular, el índice de precios de exportación relevado reflejó un crecimiento del 11% interanual, lo que indica que aproximadamente la mitad del aumento en el valor exportado se debió a precios internacionales.

Sin embargo, las cantidades exportadas están sólo 1% por encima del mismo período del 2025. Este bajo crecimiento interanual se explica, principalmente, por la elevada base de comparación. En septiembre del año pasado, la administración Milei aplicó una reducción temporal de retenciones para adelantar exportaciones por 7000 millones de dólares. Las cerealeras anotaron exportaciones no embarcadas hacia el cierre de septiembre del año pasado. Según el DESIP, las exportaciones de cereales y oleaginosas bajaron un 10% interanual en términos reales durante el tercer trimestre del año.

El modelo cierra con fuga de divisas, ya sea a través de la remisión de utilidades que no se reinvierten, la venta de servicios entre empresas vinculadas o la acumulación de activos financieros.

La remisión de utilidades durante los primeros seis meses de 2026 vinculado a las empresas del agro, petróleo y minería fue de 1276 millones de dólares; la venta de servicios que puede interpretarse como una transferencia de utilidades a sucursales radicadas en paraísos fiscales fue de 4243 millones de dólares en el primer semestre del año, de acuerdo a los análisis del Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas (IPyPP).

Las empresas Molinos Agro, Minera Exar, Minas Argentina, PAE, Tecpetrol, Pluspetrol, Vista e YPF incrementaron el stock de activos financieros de los 2.400 millones de dólares en 2024 a los 5.200 millones de dólares durante el primer semestre de 2026.

Hasta los que ganan con la timba financiera pierden

La ratio de morosidad de los préstamos a las familias tuvo un leve descenso durante el mes de septiembre al ubicarse en el 12,2%. Así y todo, se encuentra en niveles récord. La leve baja de 0,6 puntos porcentuales se debió a que muchas entidades pasaron los préstamos en situación irregular a “partidas fuera de balance”. Es decir, a morosos incobrables. El grado de morosidad de las empresas se ubicó en el 3,82% en el período, una leve suba de 0,02 puntos porcentuales.

De acuerdo al dato del EMAE de septiembre, la intermediación financiera – actor clave para los esquemas de carry trade de Luis Caputo - se desplomó un 11% en términos interanuales. Esto se explica por la persistencia de la morosidad y porque cayó la originación de nuevos préstamos.

Los números rojo de la industria

El Indicador de Confianza Empresarial (ICE) de la industria manufacturera se ubicó en -20,0% en octubre, deteriorándose respecto del -18,9% de septiembre y volviendo al peor registro desde mayo. El índice lleva veintidós meses consecutivos en terreno negativo y no logró en ningún momento de 2026 recuperar los niveles de comienzos de 2025.

La cartera de pedidos de clientes arrojó un balance negativo de 45,7%; prácticamente la mitad de las empresas (49,9%) la considera por debajo de lo normal y apenas el 4,2% por encima. Las expectativas de producción para el trimestre noviembre – enero marcan una caída de 11,3% y los pedidos de demanda interna un rojo de 15,8%.

“Pero el dato decisivo está en otra pregunta. Ante la consulta por el factor más importante que limita la capacidad de aumentar la producción, el 52,7% de las industrias respondió demanda interna insuficiente. El segundo factor, la competencia de productos importados, reúne el 11,3%, y la incertidumbre económica, el 6,9%”, puede leerse en el último informe de la consultora Vectorial.

Por su parte, el Índice de Confianza Empresaria PyME industrial cayó a 40 puntos en el tercer trimestre, el valor más bajo desde el tercer trimestre de 2023. “Para el 75% de las industrias PyME los costos aumentaron por encima de los precios de venta, con la energía (72%) y la mano de obra (67%) como principales responsables, y la rentabilidad empeoró para el 69% de las empresas”, agregaron desde Vectorial.

Los plazos de cobro a clientes se estiraron a 49 días promedio, diez más que un año atrás, mientras los de pago a proveedores pasaron de 32 a 38 días. Y una de cada siete industrias PyME (15%) recibió una medida cautelar o de ejecución fiscal de ARCA; entre las pequeñas, una de cada cinco.