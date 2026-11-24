El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra dos docenas de casas de cambio iraníes, empresas pantalla y personas vinculadas a redes bancarias en la sombra que operan en Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Hong Kong. Según un informe de la FinCEN, estas estructuras habrían canalizado cerca de US$ 15.000 millones en operaciones financieras durante 2025 y los primeros ocho meses de 2026. Washington busca limitar el acceso de Irán al sistema financiero internacional y desarticular los mecanismos utilizados para evadir sanciones. Seguí las últimas noticias y el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente, hoy domingo 22 de noviembre de 2026, en El Destape.
Estados Unidos impone nuevas sanciones a redes bancarias vinculadas a Irán
La administración de Donald Trump sancionó a decenas de personas y entidades acusadas de facilitar el comercio exterior iraní mediante un sistema financiero paralelo.
Irán atacó Baréin y escala la tensión en Medio Oriente
El Ministerio del Interior de Baréin informó que Irán atacó una instalación industrial civil cerca de Manama, provocando un incendio en el lugar.
Imagen de archivo de humo elevándose en el cielo tras la intercepción de un dron en Manama, Baréin. (Reuters)
En medio de la escalada bélica en Medio Oriente entre Estados Unidos, Israel e Irán, la ofensiva aérea en el golfo Pérsico sumó un nuevo capítulo tras los últimos ataques iraníes con drones sobre territorio de Baréin. El episodio vuelve a poner en alerta máxima la seguridad regional y el despliegue militar estadounidense en la zona, en un escenario donde también persiste la tensión en el bloqueo del estrecho de Ormuz y los frentes abiertos con los aliados de Teherán, incluida la guerra en Yemen.
Trump amenazó con atacar a Irán si no hay acuerdo por Ormuz antes de fin de año
En una entrevista con Fox News, el presidente de Estados Unidos fijó el 1 de enero como plazo límite para las negociaciones, aunque advirtió que hundirá de inmediato cualquier buque que intente romper el bloqueo naval.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, advirtió este domingo que está dispuesto a ordenar nuevos ataques militares a gran escala contra Irán a partir del 1 de enero de 2027 si ambos países no logran alcanzar un acuerdo por el transporte marítimo en el estrecho de Ormuz. En una entrevista con la cadena estadounidense Fox News, el mandatario calificó de inútiles las actuales negociaciones diplomáticas con Teherán y fijó el inicio del próximo año como punto de quiebre.
Trump amenaza con un nuevo bombardeo contra Irán y recrudece el conflicto
Irán condicionó la reapertura del estratégico estrecho de Ormuz al levantamiento de las restricciones económicas y al fin de las hostilidades.
El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, volvió a amenazar con reanudar los ataques militares contra Irán a partir de enero de 2027 si no se alcanza un acuerdo diplomático para resolver el conflicto en Medio Oriente. En declaraciones a Fox News, calificó de inútiles las negociaciones indirectas con Teherán y acusó a los representantes iraníes de dilatar las conversaciones mientras aumentan sus acciones militares. Además, advirtió que cualquier buque iraní que intente atravesar el bloqueo naval estadounidense será hundido.