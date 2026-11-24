El Departamento del Tesoro de Estados Unidos anunció nuevas sanciones contra dos docenas de casas de cambio iraníes, empresas pantalla y personas vinculadas a redes bancarias en la sombra que operan en Emiratos Árabes Unidos, Turquía y Hong Kong. Según un informe de la FinCEN, estas estructuras habrían canalizado cerca de US$ 15.000 millones en operaciones financieras durante 2025 y los primeros ocho meses de 2026. Washington busca limitar el acceso de Irán al sistema financiero internacional y desarticular los mecanismos utilizados para evadir sanciones. Seguí las últimas noticias y el minuto a minuto del conflicto en Medio Oriente, hoy domingo 22 de noviembre de 2026, en El Destape.

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