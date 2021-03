El presidente Alberto Fernández encabezó esta martes una videoconferencia desde Olivos con 18 fondos de inversión para presentarles las oportunidades de desarrollos que ofrece la Argentina y analizar posibles agendas de trabajo conjunta. De ese convite, que compartió junto al ministro de Economía, Martín Guzmán, surgieron las primeras promesas de desembolsos, como el caso fondo ruso, que administra una cartera de 5 billones de dólares.

Con la reestructuración de la deuda con acreedores privados finalizada, el Gobierno salió a la búsqueda de inversores. “Argentina tiene un sinfín de capacidad para aumentar su producción y su desarrollo que lo único que necesitan son capitales que los movilicen”, remarcó el mandatario en la videoconferencia. Fernández destacó las oportunidades que presentan los proyectos en Vaca Muerta, como segunda reserva de shale gas a nivel mundial; la explotación del litio, y en la producción agroindustrial, entre otras.

También abordó las amplias perspectivas nacionales para un mayor desarrollo de la agroindustria y sostuvo que la "posibilidad de que la Argentina se convierta en un productor de alimentos del mundo es muy cierta". "Lo que falta son inversiones que monten esas industrias para elaborar la producción primaria local", agregó.

"Argentina es un país que no trata de otro modo a los inversores externos; es decir que la inversión externa en la Argentina tiene exactamente el mismo trato que la inversión local, y por lo tanto creemos que es una buena oportunidad pensar en la Argentina en este momento”, detalló Fernández.

La actividad que fue coordinada por el CEO del Fondo de Inversión Directa de Rusia, Kirill Dmitriev, participaron también el ministro de Economía, Martín Guzmán y la asesora presidencial, Cecilia Nicolini. "Estamos muy interesados en desarrollar nuestra asociación con Argentina. Los 15 socios del Fondo de Inversión Directa Rusa, que representa la administración de más de 5 billones de dólares, han emprendido con nosotros proyectos en Rusia y otros mercados, y han manifestado interés en utilizar su potencial y experiencia para proyectos en conjunto con Argentina", aseveró Dmitriev.

Guzmán destacó que luego de los tres años de recesión económica previos a asumir el gobierno actual y del año de la pandemia la Argentina “es la economía que más rápido se está recuperando en todo el continente”. “Esperamos un crecimiento del Producto Bruto del siete por ciento para 2021, eso lo establecemos como una base, y junto a esto se está comenzando a ver una recuperación del empleo, y un fortalecimiento de las cuentas públicas”, señaló Guzmán.

Estuvieron presentes de modo virtual Fabrizio Palermo, CEO & General Manager de Cassa Depositi e Prestiti (Italy); Abdulsalam Al Murshidi, Presidente Ejecutivo de Oman Investment Authority (Oman); Yichen Zhang, Fundador, Chairman y CEO de CITIC Capital (China); Marcos Troyjo, Presidente de New Development Bank (Intl organization), Maurizio Tamagnini, CEO de FSI (Italy), Sujoy Bose, Managing Director y CEO de National Investment and Infrastructure Fund (India); Steven Jacobs, CEO de BTG Pactual Asset Management (Brasil); Soopakij Chearavanont, Chairman de Charoen Pokphand Group (Thailand) y Israfil Mammadov, CEO de State Oil Fund of the Republic of Azerbaijan (Azerbaijan).