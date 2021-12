Costa: "El programa de viaje de egresados tuvo una excelente respuesta de los estudiantes"

El ministro de Producción de la Provincia detalló que el instrumento "permite inyectar recursos en el sector, extendiendo la temporada".

El ministro de Producción de la provincia de Buenos Aires, Augusto Costa, detalló que el programa ReCreo ya tiene a 55 mil estudiantes inscriptos. “Este instrumento permite inyectar recursos en el sector, particularmente extendiendo la temporada, que va a ser récord”, explicó.

El funcionario encabezó el panel informativo “Viaje de Egresados en PBA. Perspectivas, reactivación e impacto económico post pandemia”, en el marco de la 25° Feria Internacional de Turismo 2021. Estuvo acompañado por Cristian Cardozo, intendente de La Costa y por Gustavo Hani, titular de la Cámara Argentina de Turismo y la Federación Argentina de Asociaciones de Empresas de Viajes y Turismo, en representación del sector privado.

“La política de Viajes de Fin de Curso es una herramienta para acelerar la recuperación del Turismo y para extender la temporada turística, ya que los viajes se realizarán durante la llamada temporada baja”, explicó el ministro Costa. “Este instrumento permite inyectar recursos en el sector, particularmente extendiendo la temporada, que va a ser récord”, añadió.

“Queremos que la temporada turística sea lo más prolongada posible, por eso el programa financiado de viajes de egresados es para escuelas públicas y privadas”, señaló el ministro y amplió: “Ya tenemos en curso la preinscripción, que ya tiene registrados a 55 mil estudiantes, lo que equivale a un 23% del universo y demuestra la excelente respuesta de las y los beneficiarios”.

“Estamos atendiendo una demanda muy importante, para que familias que nunca pueden irse de viajes de egresados y vivir esta experiencia, ahora puedan hacerlo”, enfatizó Augusto Costa. Y agregó: “Se intentó instalar que le damos la plata a los chicos para que hagan lo que quieran y no es así; la Provincia entrega los recursos a prestadores, agencias, hoteles, lo que servirá para generar trabajo”.

En tanto, Cristian Cardozo aseveró: “Remarcamos la importancia de que Augusto Costa, como ministro de Producción, se ponga al frente de la cartera de Turismo: ya no es más una coordinación ni una dirección, es un ministro ocupándose de las políticas para el sector". “La política de viajes de egresados financiados es muy importante no sólo para reactivar la economía, sino para cumplir el sueño de aquellos jóvenes que no tuvieron la oportunidad de pagar el viaje y que ahora lo van a poder hacer, por decisión de la Provincia”, completó el intendente de La Costa.

La Feria Internacional de Turismo de América Latina (FIT) es uno de los principales eventos para la industria. Luego de un año de ausencia por la pandemia, la FIT regresó de manera presencial, del 4 al 7 de diciembre en La Rural, Buenos Aires, con la participación de más de 50 países y de 100 mil visitantes.

Por su parte, el presidente de la Cámara Argentina de Turismo, Gustavo Hani, observó: "Si hay turismo, el municipio trabaja más; el turismo derrama actividad y es un motor económico. Desde el sector privado felicitamos la iniciativa tomada por la Provincia, ya que gracias a la batería de medidas anunciadas en octubre por el Gobernador y su programa de trabajo, el sector turístico se va a poder recuperar". En la charla también estuvieron presentes la subsecretaria de Turismo provincial, Soledad Martínez, así como las y los encargados del área turística de distintos municipios bonaerenses.