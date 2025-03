Axel Kicillof afirmó que el modelo económico de Javier Milei es una "estafa piramidal" y señaló a los ganadores y perdedores

El gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, advirtió esta tarde que Argentina "está sometida a un experimento de crueldad" y que el acuerdo con el FMI que anunciaría el gobierno nacional es una "estafa piramidal". Al pronunciar el discurso de apertura de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial, analizó el modelo económico que implementa el presidente Javier Milei y alertó por la "gigantesca transferencia de ingresos" que vira desde la producción hacia el extractivismo y la especulación financiera.

"Argentina está siendo sometida a un experimento de ajuste, crueldad y desintegración regido por valores contrarios a los que inspiran el gobierno que conduzco", expresó Kicillof al encabezar la Asamblea Legislativa en la sede del Congreso bonaerense, en La Plata. Al profundizar sobre esta definición, afirmó que el sistema que propone Milei "es una estafa piramidal donde se la llevan unos pocos y dejan un tendal de perjudicados". Y lanzó un mensaje directo al Gobierno: "No festejen un crédito del FMI porque los argentinos sabemos bien que más deuda con el FMI es menos futuro".



Menos trabajo en favor de los exportadores

Según Kicillof, el modelo económico libertario propone una "transferencia de ingresos gigante desde la producción y el trabajo hacia el extractivismo y la especulación, de lo nacional hacia el extranjero". El gobernador remarcó que "ocho de cada 10 nuevos desempleados son bonaerenses" y disparó: "El Presidente parece olvidar algo fundamental: el gobierna la nación, pero no gobierna las provincias. Los gobernadores no somos empleados del Presidente".

"El ajuste claramente no fue para la casta...me animo a decir que es al revés. El 81% del ajuste lo explican jubilaciones, prestaciones sociales, transporte, tarifas y universidades. Los que se están beneficiando son sectores que no generan empleo. En Provincia de Buenos Aires no encontramos ni mesas de dinero ni extractivismo, encontramos producción y empresas bonaerenses. El gran ganador es el especulativo", reflexionó Kicillof. Los datos oficiales lo avalan.

Según las estadísticas del Indec, los sectores de agricultura y minería fueron los más pujantes en los últimos meses, en detrimento de la industria manufacturera y la construcción. La ecuación es simple: primarizar la economía y pulverizar el valor agregado.

En otro pasaje de su discurso, recalcó que "bajar la inflación es importante", pero "jamás" lo celebraría si la "moneda de cambio es el sufrimiento del pueblo". Y agregó: "La economía debe estar al servicio del pueblo y no al revés".

Por último, lanzó un alerta sobre el desenlace final de las negociaciones entre el Gobierno y el Fondo: "Habrá que estar muy atentos al destino de esos nuevos fondos, porque si son para sostener la bicicleta financiera... ya sabemos lo que ocurrió en 2018 y 2019 con el préstamo que por entonces consiguió Luis Caputo como funcionario de Mauricio Macri".