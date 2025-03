Kicillof respondió a Milei: "Con la democracia y el federalismo no se juega"

El gobernador bonaerense, Axel Kicillof, le respondió al presidente Javier Milei, luego de la amenaza de intervención a la provincia de Buenos Aires. "Con la democracia y el federalismo no se juega", afirmó, en el marco del acto de inicio de sesiones ordinarias de la Legislatura provincial.

Y agregó: "Está promoviendo una estafa a la vista de todos, porque no hay engaño más grande que utilizar el poder que otorga el el pueblo para atacar a la democracia contra. El gobernador que ataca livianamente fue reelecto por veinte puntos"

"No se puede ser impune, cinico e irresponsable", reclamó el Jefe bonaerense, que señaló que "la Argentina está siendo sometida a un experimento de ajuste, crueldad y desintegración, regido por valores contrarios a los que inspiran el gobierno que conduzco".

En ese sentido, afirmó que "la Provincia no se somete a amenazas ni extorsiones". "No voy a permitir que el destino de los bonaerenses quede a merced de la improvisación, la prepotencia o el resentimiento que no respeta la democracia", remarcó, para luego agradecer los "respaldos recibidos por parte de dirigentes, fuerzas políticas, incluso de las que no forman parte de nuestro espacio, que expresaron con valentía a este comportamiento inconstitucional.

"Gracias, estemos juntos en defensa de la democracia siempre", pidió.

Qué dijo Kicillof sobre el plan económico de Milei: "Alternativa a la motosierra"

Para Kicillof, "no solamente es un programa de destrucción" en el pais, "sino de desplazamiento de la riqueza", mientras que "los perdedores son las grandes mayorías populares".

"Del total de los 16 sectores de la actividad registrado, solo tres lograron incrementar: agricultura, minería y pesca y las finanzas. En total, solo representan el 14% del valor agregado y el 7% del empleo. Se están enriqueciendo sectores que no generan puestos de trabajo", subrayó.

Por otra parte, se refirió al acuerdo anunciado por Milei con el Fondo Monetario Internacional (FMI). "Todos sabemos que cuanto más presta, más complicado está el país", sostuvo.

"Una advertencia: habrá que estar muy atento al destino de esos recursos. Si es para sostener la bicicleta, ya sabemos lo que pasó en 2018 y 2019 con el prestamo que consiguió Luis Caputo", recordó.

Y acotó: "En fin, es una estafa piramidal. Se la llevan unos pocos, dejan un tendal y le queda al pueblo argentino".

También, sostuvo que el Presidente propone "un Estado desertor", que no invierte. "No es un descuido, un error o un plan. Milei no solo quiere achicar el Estado, quiere debilitarlo. Quiere desmantelarlo y dividirnos para debilitarnos. Y eso es una estafa al pueblo, a la patria y la constitución", remarcó.

Y sintetizó: "En cada tema, nuestro gobierno provincial demuestra con hechos que hay una alternativa a la motosierra y al ajuste"

Kicillof sobre seguridad: "Caranchos"

El Gobernador aludió a los ataques de la oposición a la gestión bonaerense, tras la muerte de la niña Kim Gómez tras un robo en La Plata. Kicillof tildó a los que se subieron al fallecimiento como "caranchos" y acotó: "No vale todo por un voto".

También repudió la decisión de Milei de rechazar los pedidos de reuniones para coordinar las acciones de seguridad, ya que el nacrotráfico es de jurisdicción nacional. "Para mí, mejor que twitear es realizar", respondió.

"Hagamos lo que Milei no hace: pongamos los pies en la realidad y veamos el panorama. La tasa de homicidios, de la que hace alarde Milei, en la provincia, ha descendido de manera sostenida. En 2002, hubo 2492 homicidios. En 2014 hubo en 1509. Durante el mandato de (María Eugenia) Vidal, el promedio fue de 1018, mientras que en 2024 tuvimos 810. Representa una caída del 20%", enumeró.

"No estoy sustituyendo tragedias por estadisticas secas, pero es imposible que las tasas de homicidios sean las más bajas a nivel nacional, cuando la provincia es un baño de sangre. O pasa una cosa o la otra", sintetizó.

Luego de denunciar que el Gobierno nacional "incumple la obligación de transferiri 750 mil millones de pesos", señaló que la Provincia va a "reasignar recursos" para "fortalecer la seguridad y la protección de los bonaerenses". En ese marco, hizo anuncios de compras de patrulleros, inversión de seguridad y leyes de agilización de allanamientos.

"Repito la propuesta al presidente de la Nación de reunirnos y trabajar en conjunto por la seguridad de los 17 millones de argentinos que viven en nuestra provincia", insistió.

Más anuncios de Kicillof

En materia de educación, Kicillof señaló que la Provincia inaugurará 50 escuelas con recursos propios, y adelantó un proyecto de Ley para declarar la obligatoriedad de la sala de 3 años, destacando que se alcanzó la universalidad en 90 de los 135 municipios bonaerenses.

"A Milei le puede interesar mucho la escuela austríaca, pero la escuela argentina no le importa nada", lanzó.

