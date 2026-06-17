Precio del dólar confirmado: este es el valor máximo que puede alcanzar el viernes 19 de junio 2026

Cual es el techo de la banda cambiaria en junio

El esquema de bandas cambiarias continúa funcionando como una de las principales herramientas del Gobierno para administrar la evolución del dólar oficial. Bajo este sistema, el Banco Central de la República Argentina (BCRA) establece un piso y un techo para la cotización del tipo de cambio mayorista, que se actualizan diariamente de acuerdo con la fórmula vigente.

De acuerdo con los valores oficiales publicados por la autoridad monetaria, el techo de la banda cambiaria para el viernes 19 de junio de 2026 se ubicará en $1.790,00 por dólar, mientras que el jueves 18 de junio será de $1.788,47 y el miércoles 17 de junio de $1.786,94.

De esta manera, el valor máximo permitido para el dólar oficial continúa avanzando gradualmente y ya se acerca a los $1.800.

Cuál es el valor máximo que puede alcanzar el dólar el 19 de junio

Según la actualización oficial del Banco Central, el techo de intervención para el viernes 19 de junio quedó fijado en:

17 de junio: $1.786,94

$1.786,94 18 de junio: $1.788,47

$1.788,47 19 de junio: $1.790,00

Este valor representa el límite superior de la banda cambiaria. Mientras el dólar mayorista permanezca dentro de ese rango, el Banco Central no tiene obligación de intervenir en el mercado.

Que pasa con el dólar y la banda cambiaria

Cómo funciona el sistema de bandas cambiarias

El esquema establece un corredor dentro del cual el tipo de cambio puede fluctuar libremente. Si la cotización se mantiene entre el piso y el techo definidos por el Banco Central, la autoridad monetaria deja actuar a la oferta y la demanda. Sin embargo, si el dólar supera el límite superior, el BCRA queda habilitado para vender reservas internacionales con el objetivo de contener una eventual aceleración cambiaria. Del mismo modo, si la cotización perfora el piso de la banda, puede comprar divisas para sostener el precio.

La actualización diaria de estos límites forma parte del régimen cambiario implementado por el Gobierno en 2026 y busca combinar mayor flexibilidad cambiaria con mecanismos de contención ante movimientos bruscos del mercado.

Cuál es el valor máximo del dólar

Qué pasa con el dólar oficial, el MEP y el blue

Mientras el dólar oficial continúa operando dentro de la banda establecida por el Banco Central, los tipos de cambio financieros y el mercado informal siguen de cerca la evolución de las reservas, las liquidaciones del sector agroexportador y el contexto internacional. En las últimas semanas, el ingreso de divisas provenientes de la cosecha gruesa, junto con la acumulación de reservas por parte del Banco Central, contribuyó a mantener relativamente estable la cotización del dólar.

Los analistas también monitorean factores externos, como la evolución de las tasas de interés internacionales y las tensiones geopolíticas en Medio Oriente, variables que pueden influir sobre el comportamiento del mercado cambiario argentino.

Por qué es importante el techo de la banda

El valor máximo de la banda funciona como una referencia para los operadores financieros y para las expectativas del mercado. Aunque el dólar oficial puede moverse libremente dentro del corredor establecido, el techo marca el nivel a partir del cual el Banco Central podría intervenir para evitar una suba desordenada del tipo de cambio.

Con la actualización prevista para el 19 de junio, el límite superior llegará a $1.790 por dólar, consolidando la tendencia ascendente que viene mostrando el esquema desde su implementación.