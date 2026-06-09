Precio de Disney+ en junio de 2026: cuánto cuesta cada plan

Cuánto cuesta Disney en Argentina

Disney+ continúa consolidándose como una de las plataformas de streaming más utilizadas en Argentina gracias a la integración de contenidos de Disney, Pixar, Marvel, Star Wars, National Geographic, Hulu y ESPN en una única aplicación.

En junio de 2026, el servicio mantiene tres planes de suscripción con precios diferenciados según la calidad de reproducción, la cantidad de pantallas habilitadas, la posibilidad de descargar contenido y el acceso a eventos deportivos en vivo. A diferencia de otros mercados donde la compañía avanzó con nuevas actualizaciones tarifarias durante el año, en Argentina se mantienen vigentes los valores informados en los últimos meses.

Cuánto cuesta Disney+ en junio de 2026

Actualmente, Disney+ ofrece tres opciones de contratación para los usuarios argentinos.

Disney+ Estándar con anuncios

Es la alternativa más económica disponible dentro de la plataforma y permite acceder al catálogo completo de contenidos, aunque incorpora pausas publicitarias durante la reproducción.

Características principales:

Precio mensual final: $11.999

Calidad de video: hasta Full HD (1080p)

Audio: hasta 5.1

Dispositivos simultáneos: hasta 2

Incluye acceso al catálogo completo de Disney+

Este plan puede contratarse directamente desde la plataforma o a través de algunos operadores y socios comerciales habilitados.

Disney+ Estándar

La versión Estándar elimina los anuncios en películas y series y mantiene la calidad Full HD.

Características:

Precio mensual final: $15.599

Calidad de video: hasta Full HD (1080p)

Audio: hasta 5.1

Dispositivos simultáneos: hasta 2

Descargas disponibles en hasta 10 dispositivos

Es una de las opciones más elegidas por los usuarios que buscan acceder al catálogo completo sin interrupciones publicitarias.

Cuanto cuesta el streaming en Argentina

Disney+ Premium

Se trata del plan más completo y también el más costoso dentro de la oferta de la compañía. Además del catálogo de entretenimiento, incorpora transmisiones deportivas en vivo mediante ESPN y habilita una mejor calidad de imagen y sonido.

Características:

Precio mensual final: $18.399

Calidad de video: hasta 4K Ultra HD y HDR

Audio: Dolby Atmos

Dispositivos simultáneos: hasta 4

Incluye señales ESPN y eventos deportivos en vivo

Descargas habilitadas

Esta modalidad apunta especialmente a los usuarios interesados en competencias deportivas internacionales, ligas de fútbol, tenis, automovilismo y otros eventos transmitidos por ESPN.

Cuánto cuesta Disney+

Qué incluye Disney+

La plataforma reúne contenidos de múltiples estudios y franquicias internacionales dentro de una sola aplicación.

Entre las principales propuestas disponibles se encuentran:

Películas clásicas y estrenos de Disney.

Producciones de Pixar.

Series y películas de Marvel Studios.

Todo el universo Star Wars.

Documentales y producciones de National Geographic.

Contenidos de Hulu.

Eventos deportivos y programación de ESPN.

La integración definitiva entre Disney+ y Star+ permitió centralizar todo el contenido dentro de un único servicio, disponible para Smart TV, computadoras, tablets y teléfonos celulares.

Cuánto cuesta agregar un miembro extra

Disney+ también permite incorporar usuarios adicionales que no residen en el mismo domicilio del titular de la cuenta.

Los valores vigentes son:

Miembro extra Estándar con anuncios: $6.999

Miembro extra Estándar: $7.399

Miembro extra Premium: $9.200

Cada miembro adicional dispone de un perfil independiente y puede utilizar un dispositivo por vez.

Qué promociones existen para pagar menos Disney+

Además de los precios oficiales, distintos bancos, empresas de telecomunicaciones y plataformas mantienen beneficios promocionales para acceder al servicio.

Entre las promociones disponibles figuran:

Hasta dos meses sin cargo para nuevos usuarios.

Dos meses gratis para clientes con determinadas tarjetas Visa Classic y Visa Gold.

Hasta tres meses sin costo para usuarios Visa Infinite.

Beneficios especiales para clientes Claro.

Acceso incluido al plan con anuncios para suscriptores de Meli+.

Disney+ Premium incluido para determinados clientes de DirecTV con planes DGO Full.

Las promociones pueden variar según el proveedor, la entidad financiera y la disponibilidad vigente al momento de la contratación. Mientras tanto, Disney+ continúa posicionándose entre las principales plataformas de streaming del país, con una propuesta que combina películas, series, documentales y deportes en vivo dentro de una misma suscripción.