Una familia tipo necesitó durante marzo casi $660.000 para poder alimentarse 

Una familia tipo de cuatro miembros (dos mayores y dos menores) requirió en marzo 658.011 pesos para alimentarse y 1.434.464 pesos para pagar los servicios esenciales de mantener un hogar, según el INDEC. El organismo informó los costos de las canastas básicas alimentaria y total, que subieron en marzo 2,2% y 2,6% respectivamente, con fuerte alza en alimentos y servicios de la vivienda.

En lo que va del año, la canasta básica alimentaria acumula un alza de 11,6%, mientras que la total arrojó una suba de 9,6%. Respecto del año pasado, ambas canastas registraron subas 32,8% y 30,4% respectivamente. Las subas van en sintonía con el salto inflacionario que reconoció el INDEC en el tercer mes del año, acumulando diez de aceleración inflacionaria, con foco en alimentos y servicios de mantenimiento de la Vivienda. En particular, impactó por factores estacionales la inflación en Educación.

El nivel general del índice de precios al consumidor registró un alza mensual de 3,4% en marzo de 2026, y acumuló en el año una variación de 9,4%. A nivel de las categorías, los precios Regulados (5,1%) tuvieron el mayor incremento por ajustes en las tarifas de servicios públicos, transporte y educación, seguidos por eI IPC núcleo (3,2%) -con una variación levemente menor al nivel general- y Estacionales (1,0%), con subas vinculadas al turismo y al cambio de temporada en indumentaria que compensaron las caídas de precios de verduras y frutas.

La división de mayor aumento en el mes fue Educación (12,1%): como todos los años, esta suba coincide con el inicio de las clases. La segunda división con mayor aumento fue Transporte (4,1%) debido a los combustibles, el transporte público y los pasajes aéreos. La división con mayor incidencia en la variación mensual regional fue Alimentos y bebidas no alcohólicas, principalmente por la suba de las Carnes y derivados (6,9% en GBA). Las dos divisiones que registraron las menores variaciones en marzo de 2026 fueron Bienes y servicios varios (1,7%) y Equipamiento y mantenimiento del hogar (1,3%).

Las canastas en CABA y el Interior

De acuerdo con los últimos datos del Instituto de Estadística y Censos porteño, la canasta básica alimentaria —que define la línea de indigencia para un hogar tipo de cuatro integrantes— alcanzó los 814.709 pesos el mes pasado, lo que implica una suba mensual del 2,9% respecto de febrero (791.579) y un aumento interanual del 31% frente a marzo de 2025 (621.772 pesos).

En paralelo, la canasta básica total —que establece la línea de pobreza— se ubicó en 1.489.829 pesos en marzo, con un incremento del 3,4% mensual (desde 1.440.147 pesos en febrero) y una suba del 29,8% en la comparación interanual (desde 1.147.602 pesos en marzo del año pasado). El comportamiento de estas canastas se da en un contexto inflacionario que, si bien muestra cierta moderación, sigue impactando sobre rubros clave.

"Durante marzo, el Índice de Precios al Consumidor de la Ciudad de Buenos Aires registró un incremento de 3%, acumulando en los primeros tres meses del año una suba de 8,9%. La trayectoria interanual se ubicó en 32,1%”, señala el informe oficial. La dinámica mensual estuvo explicada en gran medida por aumentos en vivienda, transporte, alimentos, educación y salud, que en conjunto representaron casi el 80% de la suba del índice.

En el Interior, la suba de alimentos lleva cinco meses ubicada cómodamente en torno al 4% mensual. La Canasta Alimentaria mostró en marzo un alza de 3,9% promedio en las localidades que monitorea la Fundación Colsecor, apenas por debajo del 4,2% registrado el mes anterior. El incremento resultó bastante por encima del 2,6% de aumento que evidenció el rubro Alimentos y bebidas en la Capital del país, según lo que informó el Instituto de Estadísticas y Censos porteño (IDECBA).

"Lejos de mostrar un comportamiento a la baja como desde hace tiempo procura el Gobierno nacional, la suba del precio del conjunto de alimentos básicos para la subsistencia en las localidades del interior se ubica cómodamente en torno al 4% mensual desde noviembre del año pasado", señala el informe.

En efecto, de acuerdo con el relevamiento de la Canasta Alimentaria que monitorea la Fundación en 32 localidades de siete provincias argentinas, en noviembre se observó una suba mensual del 4%, en diciembre se aceleró hasta el 4,9%, en enero el alza fue del 4,3%, en febrero del 4,2%, para llegar a marzo pasado al 3,9%. Con esta última suba, el trimestre mostró un incremento acumulado del 12,9%, sólo en los gastos básicos e indispensables para no ser considerado indigente.