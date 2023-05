Nueva suba del petróleo ante las perspectivas de nuevos recortes por parte de la OPEP+

El precio del barril de petróleo registró hoy una nueva suba en Nueva York frente a la perspectiva de que los países productores de crudo puedan disponer nuevos recortes en los bombeos, frente al intento de algunos especuladores de tratar de bajar los precios que están complicando la lucha contra la inflación.

El barril de la variedad WTI ganó 1,3% y se negoció en US$ 73 mientras que el tipo Brent subió 1,4% y cerró en US$ 77, según cifras suministradas por el New York Mercantil Exchange (NYMEX).

Los inversores miran también que la falta de la resolución al problema de la deuda del gobierno federal genera mucha incertidumbre y puede complicar no sólo al Tesoro sino a todo el mercado, ya que el aumento del costo del seguro por default de los títulos públicos encarece el mercado del crédito que es utilizado para apalancar compras de futuros de crudo.

Los inversores comenzaron a evaluar que las naciones productoras de crudo podrían realizar nuevos recortes en los bombeos.

Los países que integran la Organización de Países Exportadores de Petróleo y sus aliados (OPEP+) se reúne de nuevo el 4 de junio, y algunos analistas ven posibilidades de nuevos recortes.

El ministro de Energía de Arabia Saudita advirtió hoy que tuvieran cuidado todos aquellos que apuestan a una caída de precios, para intentar hacer tambalear al mercado.

Sin embargo, el peso de los problemas de la deuda de los Estados Unidos sigue sembrando dudas luego de que otra ronda de negociaciones terminara con escasos progresos en Washington.

La suba del precio del crudo responde a un incremento en la demanda de combustibles justo cuando comienza en los Estados Unidos la temporada más alta de consumo por el inicio de la temporada estival.

En los contratos de futuros de gas natural para entrega en junio, se produjo una caída de 2,3% para cerrar en US$ 2,34 por millón de BTU.

Finalmente, el oro cerró sin cambios en US$ 1.996 por onza.

Con información de Télam