Cómo pedir el subsidio de luz y gas: los requisitos para acceder

Cómo acceder a subsidios de luz y gas

El Gobierno Nacional puso en marcha el Sistema de Subsidios Energéticos Focalizados (SEF), un nuevo esquema destinado a identificar y asistir a los hogares que necesitan ayuda para afrontar el costo de las tarifas de luz y gas. A través de este mecanismo, los usuarios que cumplan con determinadas condiciones económicas podrán solicitar el beneficio mediante un trámite digital que se realiza de forma online.

Subsidios energéticos: cómo inscribirse

Quiénes pueden acceder al subsidio de luz y gas

Según los criterios establecidos por las autoridades, podrán solicitar los subsidios energéticos los hogares cuyos ingresos totales no superen el equivalente a tres Canastas Básicas Totales (CBT). Actualmente, ese límite se ubica por encima de los $3,7 millones mensuales para el grupo familiar.

Además, deberán inscribirse nuevamente aquellos usuarios que:

Reciban asistencia para la compra de garrafas o hayan sido beneficiarios del ex Programa Hogar.

Vivan en localidades abastecidas con Gas Licuado de Petróleo (GLP) y perciban la Tarifa Social de Gas.

En cambio, quienes ya se encuentren registrados en el antiguo Registro de Acceso a los Subsidios Energéticos (RASE) no necesitan volver a realizar el trámite.

Subsidios de luz y gas: qué documentación se necesita

Antes de iniciar la inscripción, los usuarios deberán contar con la siguiente información:

Número de medidor de energía eléctrica y/o gas.

Número de cliente, servicio, cuenta, contrato o NIS que figura en la factura.

Último ejemplar vigente del DNI.

Número de CUIL de todos los integrantes del hogar mayores de 18 años.

Dirección de correo electrónico activa y de uso frecuente.

Cómo pagar las tarifas con subsidios

Cómo hacer el trámite para solicitar el subsidio

La inscripción se realiza de manera digital a través del Registro de Subsidios Energéticos Focalizados (ReSEF).

El procedimiento consiste en los siguientes pasos:

Ingresar al sitio oficial de subsidios energéticos. Seleccionar la opción “Inscribite al ReSEF”. Completar el formulario con los datos personales, del grupo familiar y del domicilio. Verificar que toda la información sea correcta, ya que tiene carácter de declaración jurada. Confirmar la solicitud y descargar el comprobante generado por el sistema.

Una vez finalizado el trámite, el usuario recibirá un código de gestión que servirá como constancia de inscripción.

Cómo consultar si me aprobaron el subsidio

El estado de la solicitud puede verificarse posteriormente a través de la plataforma Mi Argentina o mediante los canales oficiales habilitados por el Gobierno. Para realizar la consulta será necesario contar con el código de trámite entregado al momento de la inscripción. Desde allí, los usuarios podrán conocer si la solicitud fue aprobada, si requiere información adicional o si ya comenzaron a percibir el beneficio en las facturas de luz y gas.

El objetivo del Sistema de Subsidios Energéticos Focalizados es concentrar la asistencia estatal en los hogares que realmente la necesitan, mediante un esquema de segmentación basado en ingresos y situación socioeconómica.

De esta manera, el Gobierno busca mejorar la focalización de los subsidios y optimizar la asignación de recursos destinados a los servicios energéticos.