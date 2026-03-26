Paritarias empleados públicos: de cuánto es el aumento en abril 2026

Salarios confirmados para abril

El Gobierno nacional y la Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) cerraron en marzo una nueva paritaria para los empleados públicos que establece aumentos salariales escalonados durante el primer semestre de 2026. El acuerdo se enmarca en el Convenio Colectivo de Trabajo Nº 214/06 y abarca el período comprendido entre junio de 2025 y mayo de 2026.

Sin embargo, el entendimiento no fue acompañado por todos los gremios: mientras UPCN rubricó el acuerdo en la mesa de negociación, la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) lo rechazó por considerarlo insuficiente frente al avance de la inflación.

Paritarias empleados públicos: de cuánto es el aumento en abril

Dentro del esquema definido, abril de 2026 contempla un aumento del 1,7% sobre los salarios, que se suma a las subas aplicadas en los meses anteriores:

Enero: 2,5%

Febrero: 2,2%

Marzo: 2,0%

Abril: 1,7%

Mayo: 1,5%

Además, el acuerdo incluye el pago de un bono extraordinario de $40.000 no remunerativo en junio, que no se incorpora al salario básico ni impacta en el cálculo del aguinaldo o las jubilaciones. En términos acumulados, el incremento total de la paritaria alcanza el 21% entre junio de 2025 y mayo de 2026, como parte del esquema salarial vigente para la Administración Pública Nacional.

Salario confirmados en abril

Qué otros puntos incluye el acuerdo

El entendimiento no solo contempla subas porcentuales. También incorpora una serie de definiciones que impactan en el ingreso total de los trabajadores:

Presentismo : se reactiva desde enero y se actualiza mensualmente en línea con los aumentos salariales. Además, se garantiza el pago retroactivo de este concepto.

: se reactiva desde enero y se actualiza mensualmente en línea con los aumentos salariales. Además, se garantiza el pago retroactivo de este concepto. Unidad Retributiva (UR) : se modifica el suplemento por Función Ejecutiva, con un valor unificado.

: se modifica el suplemento por Función Ejecutiva, con un valor unificado. Bono extraordinario: se pagará en junio y funciona como un refuerzo adicional, aunque sin carácter remunerativo.

Cuánto cobran los empleados públicos

Impacto en los salarios y el contexto sindical

Al tratarse de incrementos que se incorporan al básico, los aumentos impactan sobre otros conceptos salariales, como adicionales, horas extras y cálculo de indemnizaciones. No obstante, el acuerdo generó diferencias dentro del frente sindical. Desde UPCN destacaron la posibilidad de sostener una actualización mensual y garantizar el cobro del presentismo retroactivo. En cambio, ATE cuestionó el esquema y sostuvo que los aumentos quedan por debajo del ritmo de los precios.

El secretario general de ATE, Rodolfo Aguiar, advirtió que la propuesta “no frena la caída del poder adquisitivo” y remarcó que los trabajadores estatales acumulan una pérdida significativa de ingresos en los últimos años. También criticó el bono de $40.000 al considerarlo insuficiente frente al costo de vida.

El esquema salarial vigente se extiende hasta mayo de 2026, por lo que cualquier ajuste posterior dependerá de nuevas negociaciones paritarias. En ese marco, la evolución de la inflación será determinante para evaluar el impacto real de los aumentos acordados sobre el poder adquisitivo de los empleados públicos.