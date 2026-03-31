Paritarias empleadas domésticas: escala salarial y cuánto cobran en abril 2026

Cuánto cobran las empleadas domésticas

Las trabajadoras de casas particulares transitan abril sin cambios en sus salarios, ya que continúa vigente la última escala definida en la paritaria previa. A la espera de una nueva negociación, los valores se mantienen en los mismos niveles que en marzo, lo que permite establecer con precisión cuánto cobra cada categoría dentro del sector.

El personal doméstico, que incluye tareas de limpieza, cuidado de personas, cocina y mantenimiento, conserva así los montos fijados por la Comisión Nacional de Trabajo en Casas Particulares (CNTCP), en un contexto donde el sector aguarda una actualización que acompañe la evolución de los precios.

Personal doméstico: cuánto cobran sin bono

Paritarias empleadas domésticas: escala salarial en abril

En abril no se registraron nuevos incrementos, por lo que las escalas salariales mínimas continúan sin modificaciones para todas las categorías, tanto con retiro como sin retiro.

Para el caso del personal de tareas generales, que concentra la mayor parte de los trabajadores del sector, los valores por hora se mantienen en:

Con retiro: $3.348,37 por hora.

$3.348,37 por hora. Sin retiro: $3.599,86 por hora.

En cuanto a los salarios mensuales de referencia para quienes trabajan jornada completa, los montos vigentes son:

Con retiro: $410.773,52

$410.773,52 Sin retiro: $455.160,14

Estos valores representan los mínimos obligatorios y pueden incrementarse en función de la antigüedad, la carga horaria o acuerdos particulares entre empleador y trabajador. Una de las principales diferencias respecto de los primeros meses del año es que en abril ya no se abona el bono extraordinario que había sido otorgado a fines de 2025 y comienzos de 2026.

Esto implica que, más allá de que los salarios básicos se mantienen, el ingreso total puede resultar menor en comparación con meses anteriores en los que ese adicional formaba parte del haber.

Salarios con aumento en abril

El mes de abril tiene además una particularidad para el sector: la celebración del Día de las Empleadas Domésticas. En caso de que el trabajador deba prestar tareas durante esa jornada, corresponde el pago de un adicional, de acuerdo con la normativa vigente.

Por el momento, no hay anuncios oficiales sobre una nueva actualización salarial. Sin embargo, la continuidad de la inflación y la dinámica de otras paritarias mantienen abierta la expectativa de una revisión en los próximos meses.

Registro laboral obligatorio

Otro punto clave dentro del régimen es la formalización del vínculo laboral. Los empleadores están obligados a registrar a su personal ante ARCA, independientemente de la cantidad de horas trabajadas o la modalidad de contratación.

El trámite se realiza de forma online, ingresando con clave fiscal y completando los datos del trabajador, el domicilio laboral y las condiciones de la relación laboral. Este registro es fundamental para garantizar derechos como aportes jubilatorios, cobertura de salud y acceso a beneficios sociales.