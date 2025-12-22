Paritarias: cuáles son los gremios que cerraron mayor aumento para enero de 2026

Salarios con aumento en enero: los tres gremios

El comienzo de 2026 encuentra a las negociaciones paritarias en una etapa de redefinición, con acuerdos que dejan atrás la lógica de ajustes mensuales y avanzan hacia esquemas más extensos, apoyados en sumas fijas y revisiones puntuales. En ese marco, algunos gremios lograron cerrar los mayores aumentos salariales previstos para enero, ubicándose claramente por encima del promedio del mercado laboral.

Con una inflación que busca estabilizarse y un Gobierno decidido a contener la dinámica salarial, los sindicatos con mayor poder de fuego negociaron recomposiciones que combinan subas porcentuales, pagos extraordinarios y mejoras en los salarios básicos. Estos son los gremios que encabezan el ranking de aumentos para enero de 2026.

Aceiteros

El gremio aceitero ratificó su posición histórica como el que consigue las paritarias más altas del país. En una actividad fuertemente ligada a la exportación y al ingreso de divisas, la Federación de Trabajadores del Complejo Industrial Oleaginoso, Desmotadores de Algodón y Afines (FTCIODyARA) junto al Sindicato de Obreros y Empleados Aceiteros de San Lorenzo (SOEA) acordaron una actualización salarial que marca un salto significativo entre diciembre y enero.

El salario básico pasó de $2.100.000 en diciembre de 2025 a $2.344.000 desde el 1° de enero de 2026, lo que representa una suba superior al 11% en un solo mes. A ese incremento se suma un pago retroactivo de $400.000 y un bono por participación en las ganancias de $1.886.748,60, que será abonado entre enero y febrero del próximo año.

La fortaleza del sector quedó reflejada también en diciembre, cuando el gremio impulsó un paro contra la reforma laboral impulsada por el Gobierno de Javier Milei, una medida que tuvo impacto directo en la actividad exportadora y en el ingreso de divisas.

Salarios con aumento en enero

Metalúrgicos y metalmecánicos

En la industria metalúrgica, la Unión Obrera Metalúrgica (UOM) acordó un esquema mixto para los próximos meses. En diciembre de 2025 se paga una suma no remunerativa de $35.000, mientras que en enero de 2026 se suma un aumento del 4,2% más un adicional de $15.000.

Además, el valor hora de referencia se incrementa de $3.942,63 en diciembre a $4.108,22 desde enero, lo que impacta directamente en los salarios del sector. Para febrero y marzo, el acuerdo prevé únicamente sumas no remunerativas, en línea con la estrategia de contener costos fijos.

Por su parte, los supervisores nucleados en la Asociación de Supervisores de la Industria Metalúrgica de la República Argentina (ASIMRA) cerraron una paritaria que se extiende desde diciembre de 2025 hasta abril de 2026. El salario básico evoluciona de $1.017.159 en diciembre a $1.059.880 en enero, lo que implica una suba cercana al 4%, y llegará a $1.112.823 en abril. A esto se agregan pagos extraordinarios de $43.050 en diciembre y $18.450 en enero.

Cuánto cobra un metalúrgico en enero

Plásticos

Los trabajadores del plástico también lograron posicionarse entre los gremios con mejores recomposiciones. La Unión Obreros y Empleados del Plástico (UOYEP) acordó un incremento acumulado del 13,25% en el marco del Convenio Colectivo de Trabajo N° 797/22, con subas escalonadas entre septiembre de 2025 y febrero de 2026.

Para los salarios de diciembre, el aumento es del 4,1% respecto de noviembre. En enero de 2026 se aplica un ajuste adicional del 1%, que se complementa con una nueva suba del 3,9% en febrero. Además, el acuerdo incluye sumas extraordinarias de $30.000 que se pagarán entre diciembre y febrero, reforzando el ingreso de bolsillo en el arranque del año.