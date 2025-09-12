Paritarias bancarios con aumento en septiembre 2025: escalas y cuánto cobran

Cuánto cobra un empleado bancario en septiembre 2025.

La Asociación Bancaria difundió la actualización salarial que corresponde a los haberes que los trabajadores del sector percibirán este mes de septiembre de 2025. La medida incluye el incremento del salario inicial, la participación en las ganancias del sistema financiero y la definición del monto mínimo para el Día del Bancario/a.

Con la nueva actualización, el salario inicial de los trabajadores bancarios queda fijado en $1.876.720,94, al que se suma la participación en las ganancias (ROE) de $54.250,14. De esta manera, el total que percibirán en septiembre asciende a $1.930.971,08. La Asociación Bancaria también comunicó que el monto mínimo por el Día del Bancario/a será de $1.673.031,80, cifra que será corregida en las próximas actualizaciones paritarias.

El sindicato aclaró que la suba se aplicará a todas las remuneraciones mensuales, tanto brutas como netas, habituales y no habituales, e incluye los adicionales convencionales y no convencionales. Además, el retroactivo correspondiente a agosto se abonará junto con los salarios de septiembre de 2025.

Cuánto cobra un empleado bancario

“De esta manera, una vez más, desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores y trabajadoras continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”, destacó Palazzo al difundir la medida a través de la red social X. Según el comunicado firmado por el secretario general Sergio Palazzo, esta actualización representa un 19,5% de incremento acumulado en lo que va de 2025, tomando como referencia los salarios de diciembre de 2024.

El acuerdo salarial fue firmado entre la Asociación Bancaria y la Asociación de Bancos Públicos y Privados de la República Argentina (ABAPPRA), la Asociación de Bancos de la Argentina (ABA), la Asociación de Bancos Argentinos (ADEBA) y el Banco Central (BCRA).

Paritarias: los bancarios y otros gremios se desmarcan de la pauta oficial

Por la rentabilidad del sector financiero, la negociación salarial de los bancarios es una de las pocas que se mantiene por fuera de la pauta del 1% mensual que impulsa el Ministerio de Economía como referencia para el resto de las actividades.

Tal como adelantó Infobae, en las últimas semanas varias paritarias comenzaron a apartarse de ese tope, y si bien el Gobierno mantiene su mirada sobre cada acuerdo, ha adoptado una postura menos rígida para exigir su cumplimiento. Desde Economía y Trabajo analizan caso por caso y evalúan si las subas pactadas cumplen ciertos criterios, como la relación con la productividad o el impacto en precios, antes de decidir su homologación.

Un ejemplo es la paritaria del Sindicato de Sanidad, que cerró un incremento salarial del 5,2% para el trimestre agosto-octubre, dividido en tres tramos de 1,9%, 1,7% y 1,6%, además de sumas no remunerativas de $60.000 en cada mes.