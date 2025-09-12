La Asociación Bancaria dio a conocer la nueva pauta salarial que se aplicará con retroactivo a agosto de 2025, en el marco de las paritarias del sector. El salario inicial quedó fijado en $1.876.720,94, a lo que se suma una participación en las ganancias de $54.250,14, sumando un total de $1.930.971,08.

Junto con esta actualización, también se anunció un aumento en el bono por el “Día del Bancario/a”, que quedó establecido en un monto mínimo de $1.673.031,80. Este bono está previsto que sea ajustado con futuras revisiones salariales.

Paritaria de Bancarios: con aumento y bono confirmado, cuánto cobran en septiembre

En detalle, la participación en las ganancias se incrementó desde $53.251,40 a $54.250,14, mientras que el salario total mensual subió de $1.895.421,83 a $1.930.971,08. El pago retroactivo correspondiente a esta actualización se realizará junto con los salarios de septiembre.

Este ajuste salarial alcanza a todas las remuneraciones mensuales, tanto brutas como netas, habituales y no habituales, incluyendo adicionales convencionales y no convencionales. De esta forma, la suba acumulada en los primeros ocho meses del año representa un 19,5% sobre los salarios de diciembre de 2024.

El secretario general de la Asociación Bancaria, Sergio Palazzo, destacó en un comunicado difundido por su cuenta en la red social X: “De esta manera, una vez más, desde la Asociación Bancaria garantizamos que los trabajadores y trabajadoras continúen salvaguardando el poder adquisitivo de los salarios”.