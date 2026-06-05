Paritarias: cuáles son los gremios que recibieron mayores aumentos para junio 2026

Aumentos salariales de junio

Las negociaciones paritarias volvieron a ganar protagonismo de cara a los salarios de mayo que se cobran en junio de 2026. Aunque la inflación mostró una moderación respecto de los meses anteriores, numerosos convenios colectivos continúan acumulando pérdida de poder adquisitivo, lo que impulsó a los gremios a acelerar las discusiones salariales para recomponer ingresos.

En ese contexto, algunos sectores lograron acuerdos por encima del promedio del mercado laboral y se ubicaron al frente del ranking de aumentos para este período. Según el relevamiento de los convenios vigentes, los trabajadores de seguros, servicios rápidos y entidades deportivas consiguieron las subas más importantes para los haberes que comenzarán a cobrarse durante junio.

1. Trabajadores de seguros

El Sindicato del Seguro consiguió uno de los mayores incrementos salariales del período. Los acuerdos alcanzados abarcan distintas ramas de actividad y forman parte de esquemas de actualización más amplios que continuarán durante los próximos meses. Para la rama de Seguros Generales y ART se acordó una suba del 5% para los salarios de mayo, dentro de un esquema acumulado del 19% distribuido en cuatro tramos.

En tanto, para los trabajadores de Vida y Retiro también se pactó un incremento del 5%, como parte de una pauta salarial total del 19,5% que se completará hacia octubre.

2. Empleados de cadenas de comidas rápidas

La Federación de Pasteleros, Servicios Rápidos, Confiteros, Heladeros, Pizzeros y Alfajoreros logró el segundo mayor ajuste para mayo. En la rama de Servicios Rápidos (Convenio Colectivo 329/2000), el acuerdo contempla una mejora salarial no remunerativa del 3,8% para los trabajadores de la actividad.

Además, se estableció el pago de una suma fija no remunerativa que oscila entre $60.000 y $65.000, según la categoría laboral de cada empleado.

Salarios con aumento en junio

3. UTEDYC

La Unión de Trabajadores de Entidades Deportivas y Civiles (UTEDYC) completó el podio de los acuerdos salariales más relevantes del período. Dentro de los distintos convenios que administra el gremio, los mayores incrementos correspondieron al personal de clubes de campo, que percibirá una suba del 3,5% para mayo, correspondiente al último tramo de una recomposición total del 10,87%.

Por su parte, los trabajadores de clubes vinculados a la Asociación del Fútbol Argentino (AFA) y los empleados de mutuales recibirán un incremento del 3%.

Personal de comidas rápidas entre los mejores aumentos

Qué pasó con el resto de las paritarias

Más allá de estos casos, la mayoría de los acuerdos salariales cerrados durante las últimas semanas se ubicó en un rango de entre 1,5% y 3,4%. Entre ellos aparecen convenios de sectores como comercio, sanidad, construcción y otros gremios industriales, que negociaron actualizaciones más alineadas con la evolución reciente de la inflación.

La tendencia predominante continúa siendo la combinación de aumentos porcentuales de corta duración junto con sumas fijas no remunerativas y cláusulas de revisión periódicas, una estrategia que busca evitar un deterioro mayor del salario real en un contexto económico todavía desafiante.

Cómo sigue la negociación salarial en 2026

Las próximas discusiones paritarias estarán condicionadas por la evolución de la inflación durante el segundo semestre y por el comportamiento de la actividad económica. En varios sectores ya existen cláusulas de revisión previstas para junio y julio, mientras que otros sindicatos buscan reabrir acuerdos firmados durante el primer trimestre del año para recuperar parte del terreno perdido frente a los precios. Con este escenario, la dinámica de las paritarias seguirá siendo uno de los principales factores para determinar la evolución del poder adquisitivo de los trabajadores durante el resto de 2026.