La amenaza de Paolo Rocca: "América Latina será ingobernable"

El CEO del grupo Techint reclamó: "No podemos seguir con países donde se aumenta el rol del Estado, es la empresa privada la que construye cadenas de valor".

América Latina debe revalorizar el rol del sector privado y no es recomendable que se continúe aumentando el rol del Estado, afirmó el titular del Grupo Techint, Paolo Rocca, durante el congreso de Alacero. "No podemos seguir con países donde se aumenta el rol del Estado, es la empresa privada la que construye cadenas de valor, y hay que revalorizar ese rol", sostuvo Rocca. Y luego, lanzó una peligrosa advertencia: "Si no logramos cambiar este cuadro en los próximos diez años, los países de América Latina van a ser ingobernables".

La amenaza de Rocca llegó luego del resultado electoral del último domingo, en el que si bien Juntos por el Cambio ganó en más provincias y fue la más votada a nivel nacional, el achicamiento de la diferencia sobre el Frente de Todos aplacó temporalmente los intentos del ala más dura del macrismo de avanzar institucionalmente sobre el gobierno.

"La falta de productividad, falta de educación y primarización de la economía no permiten una gobernanza, un progreso social, educativo y económico. Al contrario. La condición nuestra para poder participar regionalmente en las cadenas de valor es poder aumentar el nivel educativo, la productividad y transferir todo esto en mejores ingresos en nuestras sociedades. Si no lo logramos, la complejidad del consenso en América Latina va a ser mayor del que tenemos hoy", alertó en la conferencia Rocca.

Consideró que América Latina está ante una "extraordinaria oportunidad" para que sus empresas puedan aprovechar para integrarse a las grandes cadenas de valor industrial, en el marco de las crisis de logística y de provisión de semiconductores que las grandes compañías están atravesando. Pero advirtió que la principal traba es el rol de los gobiernos en la región, que llevó a un "retroceso sistemático de la actividad industrial, sobre todo dentro de América del Sur".

"Si comparamos los ´90 con 2015 ó 2020, lo que vemos es que el proceso se ha movido en otra dirección. Brasil tenía en los ´90 más del 60% de exportaciones de origen industrial y hoy son el 40%, un nivel muy bajo", señaló. Y advirtió que "lo mismo ha pasado en la Argentina, pero no en México, que ha construido de manera muy fuerte en la cadena de valor".

"Hay que revalorizar el rol del sector privado en América Latina. No podemos seguir con países donde se aumenta el rol del Estado, para también se debe sostener a parte de la población que tiene empleo pobre, informal o no tiene empleo, lo cual condiciona las decisiones, el nivel impositivo y todo", señaló. El empresario pidió "volver a un rol de la empresa privada. Es la que construye cadenas de valor".