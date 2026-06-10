Monteoliva se sinceró y reconoció que es "triste" que policías tengan que trabajar de Uber

La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, reconoció que muchos integrantes de las fuerzas de seguridad recurren a actividades complementarias fuera del horario de servicio para completar sus ingresos, una situación que, según remarcó, atraviesa a la institución desde hace décadas.

"Esto no es de ahora, es desde siempre", sostuvo la ministra, al señalar que hoy algunos efectivos trabajan como choferes de Uber, mientras que años atrás era habitual que realizaran servicios adicionales privados durante los fines de semana.

No obstante, admitió que esa realidad le genera incomodidad. "Es triste el tema del Uber. Cuando uno se sube y es un policía, es triste", expresó al referirse a la imagen de agentes de seguridad desempeñándose en otras actividades para complementar sus salarios.

Además, dejó en claro cuál sería su escenario ideal respecto del funcionamiento de las fuerzas. "Por supuesto, yo quisiera que las fuerzas estuvieran a tiempo completo. Si por mí fuera, conceptualmente no existirían ni los adicionales", afirmó, al plantear que los efectivos deberían poder dedicarse exclusivamente a las tareas de seguridad.

Monteoliva le escapa a la tensión interna del Gobierno

Por otra parte, buscó bajarle el tono a las especulaciones sobre las tensiones entre Patricia Bullrich y Karina Milei dentro del Gobierno, aunque dejó una definición política contundente: aseguró que, como integrante del Gabinete, responde exclusivamente al presidente Javier Milei.

La funcionaria evitó profundizar sobre las disputas internas que atraviesan a La Libertad Avanza, pero marcó con claridad cuál es su referencia dentro de la estructura oficialista. "En mi caso, yo respondo al señor Presidente. No hay posibilidad humana de que, como ministra de Seguridad Nacional, tenga otro tipo de alineación", sostuvo Monteoliva a Infobae.

Sus declaraciones llegan en un contexto atravesado por rumores de diferencias entre Bullrich —actual senadora y ex ministra de Seguridad— y Karina Milei, una de las figuras de mayor influencia dentro del armado libertario.

Pese a ello, Monteoliva negó que exista un clima de enfrentamiento permanente dentro del Gobierno y planteó que las discusiones forman parte del funcionamiento natural de cualquier espacio de gestión.

"Las tensiones, las internas, todo eso de lo que ustedes hablan, a veces es más la conversación que lo que en realidad ocurre", afirmó la ministra.

La funcionaria también destacó la relación personal y profesional que mantiene con Bullrich, con quien compartió años de trabajo en materia de seguridad. Sin embargo, diferenció ese vínculo de la cadena de mando institucional.