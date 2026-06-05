Monotributo en junio 2026: montos, escalas y cuánto hay que pagar este mes en ARCA

Escalas de monotributo con aumento

Los contribuyentes adheridos al monotributo deberán prepararse para una nueva actualización de parámetros a partir de junio de 2026. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) aplicará el ajuste semestral previsto por la normativa vigente, que impactará sobre las cuotas mensuales, los topes de facturación y las categorías del régimen simplificado.

La actualización responde a la inflación acumulada durante los últimos seis meses y alcanzará tanto a quienes prestan servicios como a los monotributistas dedicados a la venta de bienes. Ante este escenario, muchos contribuyentes deberán revisar su situación para determinar si continúan dentro de la misma categoría o si corresponde realizar una recategorización.

Según las estimaciones vigentes, las escalas del monotributo tendrán una actualización cercana al 14,3%, porcentaje que impactará directamente sobre los importes mensuales que deben abonarse a ARCA. Los valores incluyen los tres componentes que integran la cuota son el Impuesto integrado, aporte jubilatorio y la Obra social.

Cómo quedaron las escalas de monotributo

Cuánto hay que pagar por categoría en junio de 2026

Las nuevas cuotas mensuales quedarían conformadas de la siguiente manera:

Categoría A

$42.386,74

Categoría B

$48.250,78

Categoría C

Servicios: $56.501,85

Venta de bienes: $55.227,06

Categoría D

Servicios: $72.414,10

Venta de bienes: $70.661,26

Categoría E

Servicios: $102.537,97

Venta de bienes: $92.658,35

Categoría F

Servicios: $129.045,32

Venta de bienes: $111.198,27

Categoría G

Servicios: $197.108,23

Venta de bienes: $135.918,34

Categoría H

Servicios: $447.346,93

Venta de bienes: $272.063,40

Categoría I

Servicios: $824.802,26

Venta de bienes: $406.512,05

Categoría J

Servicios: $999.007,65

Venta de bienes: $497.059,41

Categoría K

Servicios: $1.381.687,90

Venta de bienes: $600.879,51

Cuáles son los nuevos topes de facturación

Además de las cuotas mensuales, ARCA actualizará los límites máximos de facturación anual que determinan la permanencia dentro de cada categoría.

Los nuevos topes quedarían de la siguiente manera:

Categoría Facturación anual máxima A $10.277.988,13 B $15.058.447,71 C $21.113.696,52 D $26.212.853,42 E $30.833.964,37 F $38.642.048,36 G $46.211.109,37 H $70.113.407,33 I $78.479.211,62 J $89.872.640,30 K $108.357.084,05

Qué pasa si se supera el límite de facturación

Los contribuyentes que excedan los parámetros establecidos para su categoría deberán realizar la recategorización correspondiente durante los períodos habilitados por ARCA. En caso de superar los topes máximos permitidos por el régimen simplificado, el organismo puede excluir al contribuyente del monotributo y trasladarlo al régimen general, con obligaciones tributarias más amplias.

Monotributo cómo quedan las escalas

Qué deben revisar los monotributistas

Antes de la entrada en vigencia de los nuevos parámetros, los contribuyentes deberán analizar:

La facturación acumulada de los últimos 12 meses.

La categoría en la que se encuentran inscriptos.

Los nuevos límites de ingresos.

El importe mensual que deberán pagar desde junio.

La actualización semestral de ARCA volverá a modificar el mapa del monotributo y obligará a millones de pequeños contribuyentes a revisar su situación fiscal para evitar inconsistencias o futuras sanciones.