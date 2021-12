Las bolsas internacionales y el petróleo cotizan en alza

Las bolsas internacionales y el petróleo registraban alzas por segundo día consecutivo en los mercados de referencia, despejando el temor y la volatilidad por la variante Ómicron del Coronavirus que dominó los mercados durante la semana pasada.

Los índices, no obstante, operan con prudencia mientras los inversores evalúan tanto el impacto de las medidas de confinamiento y de restricción dispuestas por los distintos gobiernos en el mundo como los análisis científicos de su nivel de gravedad, y los posibles desarrollos de vacunas que permitan contenerla.

Los principales índices de la región Asia-Pacífico cerraron con valores positivos en su mayoría según la agencia Bloomberg, impulsadas por la suba de Wall Street de ayer, la primera tras tres días consecutivos en rojo, y el alza de los papeles tecnológicos.

Anotaron alzas el índice japonés Nikkei con una suba de 0,16%, Hong Kong (Hang Seng) 0,57%, Corea del Sur (Kospi) 0,32%, Taiwán (Taiex) 0,21% y el índice chino de Shenzhen con 0,64%.

Por el contrario, la bolsa de Shanghai registró una caída de 0,08%.

Por su parte, las principales bolsas europeas operaban con leves subas pese a la posibilidad de nuevas restricciones en la región: avanzaban Londres (FTSE 100) 0,23%, París (CAC40) 0,80%, Francfort (DAX) 0,57%, Madrid (IBEX35) 0,52% y Milán (Ftsemib) 0,27%.

Respecto de los datos macroeconómicos, el PBI británico aumentó 1,1% en el tercer trimestre, un dato menor a las expectativas ya que se esperaba un aumento del 1,3%.

Por otro lado, el Fondo Monetario Internacional (FMI) recortó hoy sus previsiones de crecimiento para España de 5,7% para este año y 6,4% para 2022, a 4,6% y 5,8% respectivamente, retrasando la recuperación al nivel previo a la pandemia a fines de 2022 o principios de 2023.

Según el organismo con sede en Washington en su informe anual del Artículo IV sobre la economía española, los problemas en la cadena de suministro y el aún persistente impacto del Coronavirus fueron motivos para la baja en las estimaciones; y consideró que la elevada deuda española es una "fuente de vulnerabilidad" y resulta necesario reducirla.

Las bolsas de Nueva York también presentaban resultados positivos y su principal índice, el Dow Jones Industriales, subía 0,49% hasta 35.664,94 puntos; mientras que el selectivo S&P 500 y el tecnológico Nasdaq presentaban verdes del 0,67% y 0,89% respectivamente.

Un dato positivo para Wall Street ha sido la publicación del índice de Confianza del Consumidor de Estados Unidos elaborado por la Universidad de Michigan.

Según el mismo, la confianza así como la perspectiva de la economía y el empleo se elevó durante diciembre de 111,9 puntos en el mes anterior a 115,8, pese a la elevada inflación y los rebrotes por Ómicron.

Por otro lado, según datos finales publicados por la Oficina de Análisis Económico del Departamento del Comercio, el Producto Bruto Interno (PBI) estadounidense se incrementó en un 2,3% anual en el tercer trimestre, dos decimas más que el 2,1% estimado de forma preliminar.

Pese a ello, la cifra continua presentando una desaceleración frente al 6,7% anual registrado en el segundo trimestre.

En tanto, la Bolsa de San Pablo operaba con una baja del 0,71% y se ubicaba su principal índice, el Bovespa, en 104.746,00 puntos.

De relevancia para la Argentina, los futuros de granos se negociaban en la apertura del Mercado de Chicago con valores positivos: la soja avanzaba US$ 7,44 para situarse en US$ 488,04 para los contratos con entrega en enero.

Para las entregas en marzo, el trigo y el maíz subían US$ 4,32 y US$ 1,48 hasta US$ 297,89 y US$ 237 respectivamente.

Por otro lado, el petróleo operaba con alzas impulsado por los nuevos récords que marcó el gas en Europa en los últimos días, que podría motivar un pasaje al crudo para la generación eléctrica; como por los menores stocks en los Estados Unidos.

El crudo West Texas Intermediate (WTI), que cotiza en el mercado a futuro de Nueva York (Nymex), avanzaba 0,67% y se comercializaba a US$ 71,60 el barril en los contratos con entrega en febrero

En tanto el Brent, que opera en el mercado electrónico de Londres (ICE), se negociaba a US$ 74,36 y se valorizaba 0,51% también para la entrega en febrero.

Por último, el bono a 30 años de EEUU mostraba un rendimiento de 1,86%, mientras el título a 10 años rendía 1,46% anual y el mismo activo a dos años contabilizaba una renta de 0,66%.

Con información de Télam