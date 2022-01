Las bolsas internacionales cotizan en baja y el petróleo registra subas

Las principales bolsas internacionales operaban hoy con caídas en los mercados de referencia, mientras que el petróleo cotizaba en alza.

Las bolsas se encaminaban a la segunda semana consecutiva de bajas generalizadas viéndose hoy afectadas por la posibilidad de una mayor cantidad de subas en las tasas de interés por parte de la Reserva Federal estadounidense (FED), luego de los últimos comentarios realizados por Lael Brainard.

La nominada de Joe Biden para la vicepresidencia de la FED dijo que la inflación es "demasiado alta" y que la institución tiene la prioridad de bajarla.

Tampoco ayudan los últimos índices publicados hoy en los Estados Unidos: las ventas minoristas en ese país cayeron 1,9% en diciembre (el mayor descenso en 10 meses), anunció el Departamento del Comercio, debido a la escasez de algunos productos, la suba en los precios y el rebrote de Ómicron, y pese a ser tradicionalmente la temporada de compras por las fiestas.

Por su parte, el índice de la Universidad de Michigan de confianza de los consumidores cayó de 70,6 puntos a 68,8; y la producción industrial estadounidense cayó, de forma inesperada, un 0,1% mensual en diciembre, según la FED.

Según Paul Ashworth, de la consultora Capital Economics, en declaraciones a la agencia AFP, la caída (que afectó especialmente a la producción manufacturera) pudo deberse a un mayor ausentismo debido a la variante ómicron que se suma a la escasez en los inventarios.

Los principales índices de la región Asia-Pacífico cerraron con valores negativos en su mayoría según la agencia Bloomberg.

Anotaron caídas el índice japonés Nikkei con una baja de 1,28%, Hong Kong (Hang Seng) 0,19%, Corea del Sur (Kospi) 1,36% Taiwán (Taiex) 0,18%, y el índice chino de Shanghai con un rojo de 0,96%.

Por el contrario, la bolsa de Shenzhen cerró con un leve alza de 0,08%.

No obstante, se registraron datos macroeconómicos positivos en la región: las exportaciones de China crecieron 20,9% anual en diciembre último, y registró un superávit comercial récord en 2021 de US$ 676 mil millones.

Por su parte, las principales bolsas europeas operaban con caídas: retrocedían Londres (FTSE 100) 0,02%, París (CAC40) 0,54%, Francfort (DAX) 0,64%, Madrid (IBEX35) 0,15% y Milán (Ftsemib) 0,94%.

De acuerdo con los datos anunciados hoy, la economía británica, según la Oficina Nacional de Estadísticas de ese país, creció 0,9% en noviembre, y de esa forma, por primera vez se ubicó a niveles previos a la pandemia.

En tanto, Alemania creció 2,7% en 2021, luego de una caída de 4,6% en 2020.

El crecimiento alemán, menor al previsto, se vio constreñido por los problemas en las cadenas de producción (especialmente en su industria automotriz) y la escasez de materiales

Las bolsas de Nueva York registraban pérdidas y su principal índice, el Dow Jones Industriales, caía 0,78% hasta 35.830,76 puntos; mientras que el selectivo S&P 500 y el tecnológico Nasdaq bajaban 0,47% y 0,23% respectivamente, registrándose alzas en los papeles tecnológicos y energéticos y caídas en los bancarios.

Wall Street abrió hoy su temporada de publicación de balances, correspondientes al ultimo trimestre del año pasado, con los reportes de financieras como JPMorgan Chase, Citigroup y Wells Fargo.

En tanto, la Bolsa de San Pablo operaba con un verde del 0,63% y se ubicaba su principal índice, el Bovespa, en 106.196,50 puntos.

De relevancia para la Argentina, los futuros de granos se negociaban en la apertura del Mercado de Chicago con valores negativos: la soja retrocedía US$ 3,03 para situarse en US$ 503,01 para los contratos con entrega en marzo.

Para las entregas también en marzo, el trigo y el maíz caían US$ 2,76 y US$ 0,3 hasta US$ 271,62 y US$ 231 respectivamente.

Por otro lado, el petróleo operaba con alzas y apuntaba a cerrar la cuarta semana en consecutivo en verde, impulsado por un dólar más débil y problemas en la oferta

El crudo West Texas Intermediate (WTI), que cotiza en el mercado a futuro de Nueva York (Nymex), avanzaba 1,06% y se comercializaba a US$ 82,99 el barril en los contratos con entrega en febrero.

En tanto el Brent, que opera en el mercado electrónico de Londres (ICE), se negociaba a US$ 85,32 y se valorizaba 1,01% para la entrega en marzo.

Por último, el bono a 30 años de EEUU mostraba un rendimiento de 2,09%, mientras el título a 10 años rendía 1,75% anual y el mismo activo a dos años contabilizaba una renta de 0,94%.

Con información de Télam