Las bolsas internacionales cotizan en alza y el petróleo registra caídas

Las bolsas internacionales cotizaban hoy en alza, mientras que el petróleo operaba con caídas en los principales mercados de referencia.

Tanto Wall Street como los mercados europeos presentaban alzas hoy, pese a la falta de avances en las negociaciones de cara a una posible resolución al conflicto bélico en Ucrania, y al endurecimiento de las políticas monetarias por parte de los bancos centrales con el objetivo de reducir la inflación.

Los principales índices de la región Asia-Pacífico cerraron con resultados negativos en su mayoría, según la agencia de noticias Bloomberg.

Anotaron bajas Hong Kong (Hang Seng) con una caída de 2,47%, Taiwán (Taiex) 0,12%; y los índices chinos de Shanghai y Shenzhen con retrocesos del 1,17% y 1,89%, respectivamente.

Por el contrario, cerraron con ganancias Tokio (Nikkei) con una suba de 0,14%, y Corea del Sur (Kospi), 0,01%.

Por su parte, las principales bolsas europeas operaban en verde: avanzaban Londres (FTSE 100) 0,41%, París (CAC40) 0,78%, Francfort (DAX) 0,96%, Madrid (IBEX35) 0,67% y Milán (Ftsemib) 1,01%.

En Nueva York el principal índice, el Dow Jones Industriales, subía 0,60% hasta 34.916,60 puntos; en tanto el índice selectivo S&P 500 ganaba 0,45%.y el tecnológico Nasdaq retrocedía 0,16%.

Entre los sectores de Wall Street, lideraban los papeles financieros (beneficiados con tasas de interés más altas) y de aerolíneas, mientras que caían las tecnológicas.

En el caso del S&P 500, el índice se encamina a cerrar el mes con un incremento del 4%, recuperando así las pérdidas desde que comenzó la guerra en Ucrania.

Por su parte, la Bolsa de San Pablo operaba con una suba de 0,32% y se ubicaba su principal índice, el Bovespa, en 119.434,68 puntos.

De relevancia para la Argentina, los futuros de granos se negociaban en la apertura del Mercado de Chicago con valores mixtos: la soja avanzaba US$ 0,73 para situarse en US$ 625,64 para los contratos con entrega en mayo.

En tanto, para las entregas también en mayo, el maíz subía US$ 0,3 hasta US$ 294,87 mientras que, por el contrario, el trigo bajaba US$ 1,01 para situarse en US$ 397,93.

Respecto del precio del petróleo, el mismo registraba un descenso tras el acuerdo alcanzado entre la Unión Europea y Estados Unidos, mediante el cual, el segundo abastecerá a la UE con 15.000 millones de metros cúbicos de gas natural licuado (GNL) durante el año.

El acuerdo calmó a los mercados ya que, si bien Europa anunció un plan progresivo de reducción de compras de combustibles a Rusia, se dejó atrás la posibilidad, por el momento, de que el continente se sume a Estados Unidos en un embargo total e inmediato.

El crudo West Texas Intermediate (WTI), que cotiza en el mercado a futuro de Nueva York (Nymex), retrocedía 1,43% y se comercializaba a US$ 110,73 el barril en los contratos con entrega en mayo.

En tanto el Brent, que opera en el mercado electrónico de Londres (ICE), se negociaba a US$ 117,18 y se desvalorizaba 1,55% para la entrega también en mayo.

Por último, el bono a 30 años de EEUU mostraba un rendimiento de 2,63%, mientras el título a 10 años rendía 2,49% anual, y el mismo activo a dos años contabilizaba una renta de 2,29%.

Con información de Télam