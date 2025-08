Las tasas en pesos siguen subiendo, pero no logran frenar la dolarización

Las tasas en pesos volvieron a subir este miércoles en el mercado secundario, poniendo mayor tensión a la capacidad de renovar el mega vencimiento de la semana próxima de deuda del Tesoro, en un contexto de creciente dolarización de ahorros, que luego van saliendo de los bancos en un goteo permanente.

El rendimiento del bono S15G5, una Lecap con vencimiento el 15 de agosto, subió a 5,13 % de Tasa Efectiva Mensual, lo que representan rendimientos de 61,2% de TNA y 83,7% de Tasa Efectiva Anual, que surge de reinvertir el capital más los intereses a lo largo de un año. Esos rendimientos se comparan con la inflación de 1,6% de junio, lo que significa una rentabilidad de 320% veces o lo que es igual, multiplicar por 3,2 la inversión en solo un mes.

Este proyecto lo hacemos colectivamente. Sostené a El Destape con un click acá. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

Seguramente en julio la inflación se aceleró y ese rendimiento cayó, pero aún si se confirman las expectativas de inflación de 3% para agosto y septiembre, la renta en pesos en términos reales debería desalentar una dolarización, salvo que el mercado considere insostenible este ritmo de tasas y crea que el equipo económico puede intentar licuar con un salto devaluatorio.

Los depósitos en dólares tuvieron en julio un incremento de 1.755 millones, el más alto desde octubre del año pasado (último mes completo para entrar al blanqueo de capitales), explicado por las compras de dólares por parte de los ahorristas en el mercado de cambios, “reflejando la mayor incertidumbre alrededor de la estabilidad cambiaria”, según la evaluación de la consultora LCG.

Ese crecimiento de los depósitos luego genera una salida por goteo de los dólares de los bancos, que se percibe tanto por la demanda de billetes que las entidades le piden al Banco Central de la República Argentina como por las permanentes oscilaciones en las cuentas propias de las entidades en moneda extranjera.

Desde este mes, con la opción que habilitaron varias billeteras virtuales, como Mercado Pago, de comprar dólar al valor del mercado oficial, el trámite para retirar los billetes se hace más complejo, ya que esas empresas permiten comprar y vender y utilizarlos dentro de su propio ecosistema, pero no dan la opción de retirarlos por ventanilla. En algunas cuentas de la red social X, como la de @tealdif, todavía no detectaron los inconvenientes para retirar los billetes que los ahorristas compran por estas billeteras y adjudican el crecimiento de los depósitos simplemente a la “señal de confianza” porque asumen que “la gente sabe que nadie te va a perseguir por hacer lo que se te canta con tu plata”.

El Gobierno bajó el dólar oficial e incentiva al dólar ahorro

Esa capacidad de ahorro en dólares está en un sector minoritario de la sociedad, mientras la mayoría apenas cubre sus gastos o necesita desprenderse de activos para cubrir gastos corrientes. “En el primer trimestre de 2025, el 8,8% de los hogares de Argentina tuvo que vender alguna pertenencia para sostener su nivel de vida. Esta cifra muestra una mejora contra 2024, aunque es más alta que la del mismo período de 2023 (7,4%)”, comentó Daniel Schteingart en su cuenta de la red social X.

Solo este miércoles hubo movimiento entre las entidades financieras por 30,2 millones de dólares, entre los bancos con exceso de billetes y los que necesitan reponer en sus Tesoros para responder al retiro de sus clientes. Con esta tasa de interés de 5,13% rindiendo en el mercado secundario, la Secretaría de Finanzas a cargo de Pablo Quirno enfrenta la semana próxima el primer mega vencimiento de deuda de agosto, por un monto estimado en unos 17 billones de pesos.

Vencimientos de deuda ponen en jaque al Gobierno

En la última licitación, el Tesoro aceptó pagar una tasa de 3,27% Tasa Efectiva Mensual y aún así solo logró renovar el 76% del vencimiento, aunque el Gobierno intentó después explicar que los casi 3 billones de pesos que quedaron líquidos en el mercado estaban destinados a cubrir la suba de los encajes que dispuso el Banco Central para inmovilizar pesos.

El efecto de la suba de encajes todavía no se reflejó en los balances semanales del BCRA pero en cualquier caso, lo que no pueda renovar en la próxima licitación claramente ya no lo podrán justificar y la administración de Milei tendrá que decidir si convalida otra suba de tasas o permite una mayor presión sobre el precio del dólar.

El dólar futuro por encima de la banda de flotación

Esta semana, con el ingreso de los 2.000 millones de dólares girados por el Fondo Monetario Internacional, el equipo económico logró hacer bajar el dólar oficial del máximo que alcanzó el jueves pasado a 1.333.7 pesos. Está por verse ahora si esa baja impacta en los precios o solo incrementa la demanda de dólares ahorros.

Después de gastar todos los cargadores, el Banco Central ya no pudo volver a encajar el dólar futuro en las bandas de flotación y está claramente por encima en los contratos a partir de fin de año.