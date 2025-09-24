El Gobierno se jugó un pleno a Estados Unidos y se disparan bonos y acciones

Tras conocerse el financiamiento que otorgará el gobierno de Estados Unidos a la Argentina, el mercado revirtió el castigo sobre los activos argentinos y bonos y acciones suben con fuerza, mientras cae la cotización del dólar mayorista. El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, anunció que la administración de Donald Trump buscará blindar al gobierno de Javier Milei con 20.000 millones de dólares. También planea la compra de bonos soberanos en el marco del acuerdo histórico que firmará con Argentina. Minutos después, el mandatario argentino salió a celebrar la "amistad" con Estados Unidos.

El dólar mayorista registra una baja y opera a $1.335,5, tendencia que siguen de cerca los paralelos de la mano del MEP, CCL, y blue. Las presiones por cobertura cambiaria disminuyeron cuando llegó la confirmación que habrá financiamiento para “blindar” de divisas al Banco Central, además de la baja de retenciones al agro hasta octubre con el fin de incrementar la oferta.

Bessent detalló que el Tesoro estadounidense también está preparado para comprar bonos denominados en dólares de Argentina “cuando las condiciones lo ameriten”. La administración Trump también está lista para entregar un “crédito standby significativo” a través del Fondo de Estabilización de Intercambio, según precisó el funcionario en un extenso mensaje publicado en redes sociales.

Los bonos en dólares y los ADRs trepan hasta 14% tras el anuncio de Scott Bessent, secretario del Tesoro y hombre fuerte de la administración de Donald Trump. El S&P Merval, por su parte, asciende 3%. El riesgo país se negocia cerca de los 800 puntos.

Los títulos en moneda dura, avanzan hasta 7% de la mano del Global 2035, seguido del Global 2041 (6,1%), Global 2038 (6%) y el Global 2046 (5,8%). Así, el riesgo país perforó la barrera simbólica de 1.000 puntos básicos y su posó en 839, según J.P Morgan.

Las subas en acciones:

Aluar: 0,86%

BBVA: 5,43%

Macro: 5,14%

Central Puerto: 0,78%

Cresud. 0,45%

Edenor. 2,62%

Grupo Galicia: 6,14%

Loma Negra: -0,08%

Metrogas: 7,92%

Pampa Energía: 1,56%

Supervielle: 4,82%

Telecom: 1,56%

TGN: 6,92%

TGS: 1,48%

Transener: 8,26%

YPF: 2,20%

Los precios de los bonos: