Cuánto cotiza el dólar tras la reunión bilateral de Milei y Trump

En medio de las reuniones bilaterales del presidente Javier Milei con su par de Estados Unidos, Donald Trump, hubo impacto en la cotización del dólar oficial y este miércoles 24 de septiembre cotiza en los $ 1.385 para la venta en el Banco Nación. En tanto, el dólar blue perdió $65 y cuesta $ 1.410 para la venta. Los dólares financieros (el dólar MEP y el dólar CCL) también se encuentran con fuertes bajas.

Las caídas del dólar en sus diversas cotizaciones comenzaron el lunes luego de que el gobierno nacional anunciara una eliminación de las retenciones a todos los granos hasta el 31 de octubre y de que el Tesoro de Estados Unidos comunicara que está dispuesto a otorgar deuda para bajar el precio del tipo de cambio. Fue en la previa a la reunión de Javier Milei con su par de Estados Unidos, Donald Trump, de ayer y con la titular del FMI, Kristalina Georgieva, hoy.

Qué es el dólar blue

El dólar blue es el precio del dólar de Estados Unidos en el mercado paralelo o informal de la Argentina. A diferencia del dólar oficial, que es el que se negocia en los bancos y casas de cambio autorizadas, el dólar blue no tiene restricciones en su compra y venta, aunque su operatoria es ilegal y no está regulada. Esto lo vuelve una opción atractiva para quienes buscan evadir los controles de cambio o acceder a divisas extranjeras de forma más rápida. Sin embargo, también implica mayores riesgos y costos, como el de la inseguridad y el sobreprecio.

Cotización del dólar oficial hoy

El dólar oficial es el que se negocia en los bancos y casas de cambio autorizadas. Su valor es fijado por el Banco Central de la República Argentina, y suele ser el más bajo de todas las cotizaciones. Este miércoles 24 de septiembre de 2025 cotiza a:

Compra: $ 1.335

Venta: $ 1.385

Cotización del dólar blue hoy

El precio del dólar blue siguió variando esta semana. Su valor se actualiza minuto a minuto en el mercado informal. Este miércoles 24 de septiembre de 2025, el dólar blue cotiza en:

Compra: $ 1.390

Venta: $ 1.410

Pese a esto, cabe recordar que este es sólo un valor de referencia, y que el precio final puede cambiar dependiendo del lugar y la persona con la que se realice la operación. Además, debido a su naturaleza informal, no existe una cotización oficial del dólar blue, por lo que los valores pueden diferir entre las distintas fuentes.

Cotización del dólar MEP hoy

El dólar MEP (Mercado Electrónico de Pagos) es una de las formas legales de acceder a dólares en Argentina. Su cotización también varía, y este miércoles 24 de septiembre de 2025, cotiza en:

Compra: $ 1.395

Venta: $ 1.401

Cotización del dólar CCL hoy

El dólar CCL (Contado con Liquidación) es otra alternativa legal para obtener dólares en el país. Su precio, al igual que el dólar MEP y el dólar blue, está en constante fluctuación. Este miércoles 24 de septiembre de 2025 cotiza a:

Compra: $ 1.405

Venta: $ 1.407

Dólar blue histórico: ¿Cómo ha evolucionado su precio?

El precio del dólar blue experimenta diversas fluctuaciones a lo largo de la historia, influenciado por factores económicos y políticos. En los últimos años, se observó generalmente un aumento en su valor, sobre todo en contextos de incertidumbre económica o restricciones cambiarias. De todos modos, es importante tener en cuenta que el dólar blue es un mercado informal y no regulado, lo que lo hace más volátil y riesgoso.

¿Cómo se calcula el precio del dólar blue?

El precio del dólar blue se determina por la oferta y la demanda en el mercado paralelo o negro. Generalmente, cuando hay una mayor demanda de dólares, su precio sube, y cuando hay una mayor oferta, su precio baja.

De todos modos, otros factores también pueden influir en su cotización, como las expectativas económicas, las medidas del Gobierno, la inflación, la emisión monetaria, la incertidumbre política, la inestabilidad financiera, la desconfianza en los mercados, la especulación o el contexto internacional. Por lo tanto, es difícil predecir con exactitud cuál será el precio del dólar blue en el futuro.