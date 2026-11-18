Javier Milei necesita un ministro de Economía que sea creíble en el mundo empresarial y de las finanzas, pero mantiene a Luis Caputo que acumula pronósticos fallidos y tiene su palabra devaluada. Imagen: ChatGPT.

Luis Caputo está logrando algo infrecuente en la extensa historia de crisis argentina: permanecer en el cargo pese al ostensible fracaso del plan económico y al elevado costo político que significa su continuidad para el proyecto liberal-libertario.

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No es un misterio, aquí como en cualquier otro país, que los ministros son fusibles de los presidentes o primeros ministros para descomprimir tensiones y recuperar expectativas sociales sobre el destino político de un gobierno. Su reemplazo permite desplazar responsabilidades hacia el funcionario saliente y ofrecer una señal de cambio, aun cuando se mantenga la orientación de la política económica.

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Javier Milei no puede recurrir a esa herramienta de alivio porque él mismo, desde el primer momento de la gestión, se erigió en el ministro de Economía de facto, y Caputo pasó a ser su delegado en el Palacio de Hacienda. Descartar a Caputo, entonces, sería el reconocimiento de su propio fracaso.

Frases que son una condena de por vida

Hay frases de ministros de Economía que quedaron en la historia. Por ejemplo, Lorenzo Sigaut dijo, en junio de 1981, la recordada sentencia “El que apuesta al dólar pierde”, y Juan Carlos Pugliese, en abril de 1989, pronunció otra que se volvió célebre: ”Les hablé con el corazón y me contestaron con el bolsillo”. Caputo tiene varias en su haber para sumarse a ese registro sombrío. Son declaraciones que condensan la soberbia y la distancia entre las promesas y la realidad.

“Comprá, no te la pierdas, campeón”, desafió a quienes advertían sobre el atraso cambiario. El dólar empezó a subir en las semanas siguientes. “Los próximos 18 meses van a ser los mejores que Argentina haya visto en las últimas décadas”, prometió ante empresarios. Desde entonces, la economía perdió dinamismo hasta ingresar en una fase recesiva. “Espero un año más calmo de lo que muchos predicen”, acaba de anunciar sobre 2027. Si fuera por el saldo de sus anteriores pronósticos, habría que estar nerviosos por los acontecimientos del próximo año electoral.

Caputo presenta sus previsiones como certezas y descalifica las advertencias sobre la fragilidad económica y financiera. Cuando los resultados desmienten sus anuncios, aparecen las excusas acerca del impacto negativo de un shock externo o el remanido “riesgo kuka”.

La reiteración de pronósticos fallidos deterioró la credibilidad del ministro hasta el punto de que su palabra perdió capacidad para ordenar expectativas económicas y sociales. Esta debilidad coloca a Milei en una trampa política. Si reemplaza a Caputo, reconoce el fracaso de su plan económico. Si lo mantiene, conserva a un funcionario desgastado que no consigue recuperar la confianza del mercado.

Comprá, campeón

El 2 de julio de 2025, en una exposición ante empresarios del IAE Business School, Caputo respondió con ironía a quienes sostenían que el dólar estaba barato. Los desafió a comprar dólares si creían que existía un atraso cambiario. La frase “comprá, no te la pierdas, campeón” se viralizó.

La realidad se encargó de responderle. Durante julio, el dólar registró una fuerte suba. El ministro había intentado ridiculizar una crítica que, en lugar de desaparecer, continuó condicionando el funcionamiento del programa liberal-libertario.

La apreciación cambiaria es una pieza central del esquema de estabilización de Milei y Caputo porque utiliza el tipo de cambio como ancla para contener los precios. El saldo es pésimo: una tasa de inflación se mantiene en niveles elevados en un escenario de recesión y destrucción del consumo masivo y del aparato productivo.

Luis Caputo está logrando algo infrecuente en la extensa historia de crisis argentina: permanecer en el cargo pese al ostensible fracaso del plan económico.

Los mejores 18 meses que nunca llegaron

El 14 de abril de este año, durante el encuentro anual de la Cámara de Comercio de Estados Unidos en la Argentina (AmCham), Caputo presentó un nuevo pronóstico. Aseguró que los siguientes 18 meses serían los mejores que el país hubiera vivido en las últimas décadas.

No habló de una recuperación gradual ni de una mejora moderada de los indicadores macroeconómicos, sino que prometió un período excepcional de prosperidad económica.

La evolución de la economía lo desmintió. El Producto Interno Bruto registró una caída desestacionalizada del 0,6% en el segundo trimestre. En agosto, el estimador mensual de actividad económica del Indec retrocedió 1,7% interanual. El deterioro de la actividad se refleja en las empresas que reducen su producción, la destrucción de puestos de trabajo registrados, la caída de los ingresos reales y el aumento de las dificultades de las familias para afrontar sus deudas con bancos o billeteras virtuales.

Caputo tuvo que explicar esta semana por qué no llegaron los mejores 18 meses. En una entrevista radial atribuyó este fallido al contexto internacional y a la incertidumbre política vinculada con el eventual regreso del kirchnerismo.

Son excusas reveladoras de las limitaciones de la narrativa oficial. Cuando los indicadores económicos mejoran, el mérito es del programa de Milei y Caputo; cuando empeoran, las causas se encuentran en expectativas negativas que generan sus adversarios y/o un shock externo.

La inflación no recibió su certificado de defunción

Caputo anticipó que la inflación convergería hacia niveles internacionales y sostuvo que estaba próxima a recibir su “certificado de defunción”. Lo dijo en el mismo encuentro empresario en el que anunció los mejores 18 meses.

Le fue igual de mal. La inflación de octubre fue del 2,2% mensual, con un ritmo de aumento de los precios elevado pese a la debilidad de la demanda, el deterioro salarial y el atraso cambiario. Incluso con esas condiciones deflacionistas, el plan liberal-libertario no logró consolidar una trayectoria de desaceleración de los precios.

La inflación constituye la principal bandera política de Milei. La dificultad para reducirla, después de aplicar un ajuste fiscal violento y provocar una fuerte contracción de los ingresos de la mayoría de la población, expone los límites de su estrategia de estabilización.

El mercado ya no le cree

El último pronóstico de Caputo es una apuesta sobre el año electoral. Aseguró que la Argentina ingresará en 2027 más fortalecida que nunca y que espera un período mucho más tranquilo del que anticipan los inversores y las consultoras. Incluso pronosticó que Milei conseguirá la reelección en primera vuelta.

Estas declaraciones contrastan con las señales que ofrece el mercado financiero. El riesgo país se encontraba cerca de los 400 puntos básicos en julio, superó los 900 a comienzos de noviembre y el último cierre de este martes fue de 854 puntos.

Caputo presentó su experiencia en los mercados financieros y su capacidad para dialogar con bancos, fondos de inversión y grandes operadores como garantía para obtener el apoyo del mundo de las finanzas. Sin embargo, estos actores hoy no le creen.

Caputo asegura que los vencimientos de deuda de 2027 están resueltos. El plan financiero que informó en julio pasado pretendía ofrecer certezas sobre la disponibilidad de dólares para cumplir los compromisos de deuda. Pero los precios de los bonos reflejan que los acreedores no comparten su optimismo y el riesgo país se duplicó desde que anunció su plan de pagos. Si no logra convencer a los actores que mejor conoce, su capacidad para modificar las expectativas económicas globales queda aún más debilitada.

Desde el primer momento de la gestión, Javier Milei se erigió en el ministro de Economía de facto, y Caputo pasó a ser su delegado en el Palacio de Hacienda.

Un ministro debilitado

La autoridad de un ministro de Economía no depende de que acierte todos sus pronósticos, sino de la credibilidad de su palabra para generar expectativas positivas. Caputo perdió en ambos frentes.

Caputo insiste en mostrar como transitorios desequilibrios que se prolongan, mantiene un discurso de optimismo frente a indicadores económicos adversos y evita asumir la responsabilidad de las medidas que explican la caída de la economía. Caputo asegura tener el dólar bajo control, pero no consiguió evitar la devaluación de su propia palabra. Esta devaluación es reflejo de una política económica que no logra articular estabilización, crecimiento productivo, recuperación del empleo y sostenibilidad financiera.

Milei necesita que la economía muestre señales de recuperación antes de las elecciones presidenciales del año próximo, pero enfrenta una disyuntiva sin salida. Un cambio en Economía abriría una discusión sobre las razones de la salida del ministro, la continuidad del plan de ajuste y las posibilidades de corregir el rumbo. Milei conserva a Caputo para evitar una señal de crisis política, mientras su permanencia expone las dificultades económicas que pretende disimular.

A diferencia de otras experiencias políticas, en las cuales el ministro de Economía concentra la orientación del programa y el Presidente delega las decisiones, Milei asumió el papel de principal autoridad económica. Por eso, el desgaste de Caputo es el desgaste de Milei, quien construyó su identidad política sobre la idea de que su programa económico constituye la única alternativa posible.

La situación de Caputo expone el laberinto sin salida en que ingresó Milei, que quiere reconstruir la confianza del mercado pero insiste en una estrategia cuyas restricciones económicas y financieras son cada vez más visibles. Milei necesita un ministro de Economía que sea creíble en el mundo empresarial y de las finanzas, pero mantiene a uno que acumula pronósticos fallidos y tiene su palabra devaluada.