La cantidad de empresas empleadoras cayó 6,3% desde noviembre de 2023 hasta agosto de 2026, durante la gestión de Javier Milei. La reducción es la más pronunciada para los primeros 33 meses de un gobierno desde el inicio de los datos comparables, en 1996, según el Monitor Mensual de Empresas del centro de estudios Fundar.

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En ese período, el país registró una pérdida neta de 32.429 empresas empleadoras: la cifra pasó de 512.357 en noviembre de 2023 a 479.928 en agosto de 2026. El resultado surge de comparar el número de empresas en ambos momentos; no equivale por sí solo a la cantidad total de cierres, ya que también puede haber habido altas durante el período.

Cómo fue la caída de empresas en cada gobierno

Para comparar gestiones de igual duración, Fundar tomó la variación acumulada en los primeros 33 meses de cada presidencia. Según el informe, la cantidad de empresas empleadoras cayó:

Javier Milei: 6,3%.

Mauricio Macri: 1,9%.

Alberto Fernández: 1,8%.

Cristina Fernández de Kirchner, segundo mandato: 1,1%.

La baja registrada bajo Milei también supera, en términos porcentuales, la que Fundar calcula para toda la presidencia de Fernando de la Rúa: 5,8% entre noviembre de 1999 y diciembre de 2001. En este último caso, la comparación abarca períodos de distinta duración.

Los datos permiten afirmar que la caída bajo Milei es la más grande al comparar los primeros 33 meses de las gestiones desde 1996. Por sí solos, no establecen que supere la variación acumulada durante la totalidad de todos los mandatos anteriores.

Argentina tiene la menor cantidad de empresas empleadoras desde 2007

En agosto de 2026 había 479.928 empresas empleadoras, 139 menos que en julio, una caída mensual de 0,03%. Fue la baja más leve desde el comienzo de la racha negativa, en febrero de 2025, aunque el país acumuló 19 meses consecutivos de retrocesos.

Respecto de agosto de 2025, el registro mostró 14.353 empresas menos, una reducción de 2,9%. En los primeros ocho meses de 2026, la pérdida fue de 10.234 empresas, equivalente a 2,1%. Con ese resultado, la cantidad de empresas empleadoras quedó en su nivel más bajo desde julio de 2007.

La caída alcanza a empresas de todos los tamaños

El informe señaló que la reducción no se limita a las firmas pequeñas: todos los segmentos de tamaño presentan bajas tanto en la comparación interanual como respecto de noviembre de 2023.

Las empresas de hasta cinco trabajadores explican la mayor parte de la pérdida en términos absolutos. Desde noviembre de 2023 se registraron 26.808 menos, una caída de 7,3%. Ese grupo representa alrededor del 83% de la reducción neta total.

Entre las firmas de más de 1.500 trabajadores, la cantidad pasó de 515 a 484: una baja de 31 empresas, equivalente al 6%. Si se agrupa a todas las que tienen más de 500 empleados, la reducción fue de 89 empresas, o 4,9%.

Qué sectores y provincias perdieron más empresas

Desde noviembre de 2023, 14 de los 18 sectores económicos relevados por Fundar registraron una disminución en la cantidad de empresas empleadoras. En términos absolutos, los más afectados fueron comercio, con 9.175 empresas menos; transporte y almacenamiento, con 7.172 menos; e industria manufacturera, con 4.423 menos.

Solo cuatro sectores crecieron en ese período: servicios administrativos; asociaciones y servicios personales; electricidad y gas; y minería.

La caída también se extendió por el territorio: 23 de las 24 jurisdicciones tuvieron menos empresas que en noviembre de 2023. La excepción fue Neuquén, con una suba de 1,8%. Las mayores reducciones porcentuales se registraron en La Rioja (-18,2%), Tierra del Fuego (-16,3%), Catamarca (-14,4%), Chaco (-13%) y Corrientes (-12,2%)