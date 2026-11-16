El ingreso disponible de 15 millones de personas cayó en septiembre y está casi 20% abajo de 2023

El ingreso disponible registrado de 14,5 millones de personas cayó 0,4% mensual en septiembre y 4,2% interanual, de acuerdo con un informe de la consultora Equilibra. Con este resultado, quedó 16,9% por debajo del promedio de enero-septiembre de 2023. Los salarios de los trabajadores públicos, de los privados formales y las jubilaciones mostraron bajas en términos reales.

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¿Cuánto cayó el ingreso disponible en septiembre?

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El relevamiento de Equilibra abarca a 14,5 millones de personas con ingresos registrados, entre trabajadores asalariados y jubilados. En septiembre, el ingreso disponible retrocedió 0,4% respecto de agosto y acumula una baja de 4,2% en la comparación interanual.

Por su parte, el ingreso real registrado —deflactado por un IPC con la canasta actualizada de la Encuesta Nacional de Gastos de los Hogares (ENGHo) 2017/18— cayó 0,2% en el mes y 2,2% interanual. Así, permanece 10,8% por debajo del nivel de enero-septiembre de 2023.

Salarios y jubilaciones: cómo le fue a cada sector

El desagregado del informe muestra que ningún componente logró sostenerse frente a la inflación:

Salarios públicos: -0,5% mensual y -5,7% interanual.

Salarios privados formales (SIPA): -0,5% mensual y -3,4% interanual.

Jubilación mínima con bono: -0,4% mensual. Es la tercera caída consecutiva y acumula -8,8% interanual, la peor variación de la que tiene registro la consultora.

Jubilaciones no mínimas: -0,1% mensual y -3,5% interanual.

¿Qué pasará con el ingreso en octubre?

Las primeras señales no son alentadoras. Según la medición con canasta actualizada (ENGHo 2017/18), la inflación de octubre se aceleró a 2,3%, tras el 2 % de septiembre.

En ese contexto, las jubilaciones subieron 1,7% (no mínimas) y 1,4% (mínimas con bono), por lo que volvieron a perder en términos reales. De acuerdo con el relevamiento de paritarias de la consultora, los salarios públicos formales subirían levemente por encima del 2% y los privados formales, levemente por debajo de ese número.

De esta forma, el ingreso disponible volvería a caer en octubre o, en el mejor de los casos, empataría con la inflación.

El 68% de los argentinos no llega al día 20 del mes con sus ingresos

La caída de los ingresos tiene su correlato en la vida cotidiana de los hogares. El Monitor de Opinión Pública (MOP) de octubre de Zentrix Consultora indicó que el 67,7% se queda sin ingresos a más tardar el día 20, con picos del 75% entre los menores de 40 años y del 82,4% en la clase baja.

El desglose es contundente:

El 14,9% no pasa del día 10.

El 35,3% se queda sin ingresos a más tardar el día 15.

El 67,7% (acumulado) no supera el día 20.

Solo el 31,1% llega a fin de mes, y apenas el 7,5% logra ahorrar.

Frente a septiembre, la proporción que llega a fin de mes bajó del 34% al 31,1%, y la que ahorra, del 9,8% al 7,5%. El relevamiento se conoció a una semana del discurso en el que el papa León XIV remarcó que "una de las condiciones más elementales es poder vivir del propio trabajo".

Endeudamiento para comer y percepción de salarios que pierden contra la inflación

Según Zentrix, el 59,4% tomó deuda en los últimos seis meses, en su mayoría para cubrir alimentos y salud. Además, el 80,6% siente que su salario no le gana a la inflación, frente a un 14,8% que cree lo contrario. Desde marzo, esa proporción no bajó del 80% y alcanzó un máximo de 87,4% en julio.

La percepción atraviesa la grieta: entre quienes votaron a la oposición en 2025, el 95,2% afirma que su salario pierde contra los precios; entre los votantes del oficialismo, lo sostiene el 59%, contra un 33,5% que opina lo contrario. Para la consultora, esto sugiere que la desaceleración de la inflación todavía no se tradujo en una mejora percibida del poder de compra.

La brecha social es marcada. En la clase baja, el 82,4% no supera el día 20, el 43,8% no pasa del día 15 y nadie declara capacidad de ahorro; el 71,7% tomó deuda y, de ellos, el 68,3% lo hizo para alimentos y salud. En la clase alta, solo el 23,1% se queda sin ingresos antes del día 20, el 75,6% llega a fin de mes y el 40% ahorra; el 48,7% se endeudó, pero el 52,7% de ellos lo hizo para comprar bienes durables.

Empleo: el peor momento en quince años, según Banco Provincia

Un informe del Banco Provincia completó el cuadro crítico: la dinámica del empleo es la peor de, por lo menos, los últimos quince años. Con datos de la Cuenta Generación del Ingreso del INDEC, entre la primera mitad de 2024 e igual período de 2026 se crearon 384.000 puestos de trabajo, contra 656.000 en 2016-2018 y 780.000 en 2020-2022.

Además, 2024-2026 es el único de los tres períodos con destrucción de asalariados registrados: -177.000, frente a +217.000 en 2016-2018 y +222.000 en 2020-2022.

Mientras cae el empleo asalariado formal, crecen el cuentapropismo (+134.000) y los no asalariados (+427.000). Esa precarización implica menores ingresos: la mediana de los asalariados registrados cobra 1,2 millones de pesos, mientras que la de los cuentapropistas no registrados percibe 0,4 millones. Según la entidad, se necesitan 2,8 cuentapropistas no registrados para igualar el ingreso de un asalariado registrado, por lo que para sostener la capacidad de compra deberían haberse creado más de 100.000 empleos adicionales.

Otra estrategia de las familias, además del endeudamiento, es el "efecto trabajador adicional". Más del 90% de los nuevos cuentapropistas vive en hogares donde ya había al menos una persona ocupada, y casi el 70% no es jefe o jefa de hogar, sino cónyuge o hijo.