Cerraron casi 10.000 empresas en 2026 y la pérdida de puestos de trabajo roza los 170.000

La contracción de la economía formal en Argentina está impactando directamente sobre la estructura del mercado laboral. Durante los primeros ocho meses de 2026, el sistema productivo registró una pérdida neta de 170.273 puestos de trabajo formales en unidades productivas, al pasar de 9.559.457 trabajadores declarados en diciembre de 2025 a 9.389.184 en agosto del corriente año.

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Este desplome en el nivel de ocupación refleja el severo deterioro del entramado corporativo: según estadísticas de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), el universo de empleadores con personal a cargo cayó un 2%, acumulando un saldo negativo de 9.821 empresas empleadoras en el país.

El registro oficial, que contempla únicamente a los empleadores formales con al menos un trabajador cubierto por el sistema de riesgos del trabajo, expone que la reducción patronal surge de un total de 10.906 bajas frente a tan solo 1.085 nuevas incorporaciones en el período analizado.

Las cifras del organismo estatal muestran además que la masa total de trabajadores cubiertos por el sistema —sumando el personal asalariado de casas particulares— sufrió una contracción interanual de 170.410 personas, ubicando la cobertura laboral general por debajo de la barrera de los 10 millones de ocupados al cierre de agosto.

Comercio, industria y transporte concentran el mayor impacto laboral y empresarial

El deterioro del empleo y el cierre de unidades productivas afectó prioritariamente a las ramas vinculadas a la fabricación, comercialización y traslado de bienes. El sector comercial registró la mayor caída absoluta con 4.156 empresas menos —pasando de 144.301 a 140.145 empleadores (un descenso del 2,9%)—, lo que explica por sí solo más del 42% del achicamiento empresarial nacional sobre un sector que al cierre de 2025 ocupaba a 1.262.158 trabajadores.

En paralelo, la industria manufacturera sufrió la pérdida de 1.841 firmas (un retroceso del 3,9% respecto de las 47.040 iniciales donde se desempeñaban 1.143.325 operarios), mientras que los servicios de transporte y almacenamiento redujeron su parque empleador en 1.663 unidades (-4,9% sobre 33.979 registradas previamente). En conjunto, estas tres actividades representaron el 78% del total de cierres netos en la economía.

La parálisis de la actividad económica repercutió también sobre la construcción y el rubro inmobiliario. El sector de la construcción registró la baja de 329 empresas empleadoras sobre una base previa de 19.980 firmas que empleaban a 401.237 asalariados registrados.

Por su parte, los servicios inmobiliarios perdieron 961 empresas (-3,6%), en tanto que la producción agropecuaria restó 753 empleadores y los establecimientos de alojamiento y servicios de comida perdieron 552 unidades. En términos porcentuales, la contracción más pronunciada se observó en los servicios de organizaciones extraterritoriales, con una baja del 6,3% en su universo patronal.

En contraposición a la tendencia general del sector de bienes, seis rubros lograron incrementar su número de empresas empleadoras entre diciembre y agosto, impulsados por servicios personales, de salud y la administración pública. Los servicios de asociaciones y servicios personales encabezaron la creación de unidades con 683 altas netas (un alza del 1,6% sobre 41.702 iniciales), seguidos por las actividades administrativas (199 empresas adicionales) y los servicios de salud humana y asistencia social (156 altas).

Con subas menores se ubicaron la administración pública (25 firmas), los servicios culturales y deportivos (15) y el suministro de electricidad y gas (7). Sin embargo, la suma de estas 1.085 altas apenas alcanzó para compensar un 10% de las bajas registradas en la economía, confirmando la severidad en la destrucción de puestos laborales y la contracción del tejido productivo formal.