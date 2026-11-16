Caputo dijo que no espera presión sobre el dólar y subió el blue y el oficial

Minutos después de que el ministro de Economía, Luis Caputo, asegurara que el dólar se encuentra en equilibrio, la divisa blue volvió a subir en el mercado paralelo, acercándose a la barrera de los $1.600 en medio de una jornada negativa para los mercados argentinos.

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El dólar “está en equilibrio porque es el precio que el mercado dice que tiene que estar”, afirmó Caputo este lunes, en diálogo con Radio Mitre.

Sin embargo, mientras el ministro de Economía hablaba, el dólar blue subió nuevamente, para tocar un valor de $1.585 hacia el mediodía, en un aumento de 0,64% en lo que va de la jornada.

De manera similar, el dólar MEP aumentaba este lunes un 0,31% para trepar a los $1.581,50, mientras que el dólar CCL subía un 0,58% para irse a $1.678,50.

En el mismo plano, Caputo aseguró que no espera presión sobre el dólar el año próximo pese al contexto electoral, y remarcó que desde septiembre se aprecia una mejora en los niveles de actividad.

El ministro también aprovechó la ocasión para responder a las críticas del economista Ricardo Arriazu, cercano a Javier Milei, sobre la compra de dólares y su efecto en el crédito.

“Nosotros pensamos que, si dejamos los pesos en la calle, no necesariamente van al consumo, porque si los bancos quisieran dar crédito hoy lo pueden hacer. Cada dos semanas el Tesoro renueva colocaciones de pesos. Si sos un banco y en vez de prestarle al Gobierno se lo prestas al sector privado no lo renovás y lo prestas al sector privado. Si los bancos no nos demandan esos pesos es porque no están dispuestos a dar créditos”, afirmó Caputo.

Otra jornada negativa para los mercados argentinos

Los activos financieros de la Argentina se deterioran en el inicio de la semana con suba del dólar y del riesgo país, mientras caen bonos y acciones.

En paralelo a la suba del dólar, el riesgo país sube a 839 puntos, 7 unidades por encima del último cierre, a raíz de una nueva caída de los bonos de la deuda pública de hasta 1%.

Los títulos argentinos abren la semana absorbiendo los shocks externos y la desconfianza de los inversores por la debilidad de la actividad. En tanto, el MERVAL cae 1,8%, mientras que los ADRs en Nueva York también operan con mayoría de pérdidas.

Caputo aseguró, en la misma entrevista, que esta coyuntura es producto del shock externo que produjo un aumento de la tasa de interés y un menor crecimiento a nivel mundial, al tiempo que aseguró que existe un fuerte componente político por temor al regreso del kirchnerismo.