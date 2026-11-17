Bajar la inflación de manera sostenida no asegura que un gobierno consiga la reelección, y, de hecho, ocurrió en menos de la mitad de los casos históricos de éxito, advirtieron economistas en unas jornadas organizadas por el Banco Central (BCRA).

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Así lo señaló, por un lado, el economista argentino Martín Tobal, director de Análisis de Riesgos Macrofinancieros del Banco Central de México. Según la evidencia que presentó, de 44 planes de estabilización que lograron reducir la inflación en forma permanente, solo 17 terminaron con la reelección del gobierno que los había puesto en marcha.

“El éxito económico, entendido como una reducción permanente de inflación, no garantiza el éxito político, es decir, no garantiza la reelección”, dijo Tobal durante las Jornadas Monetarias y Bancarias del Banco Central.

El planteo pone en cuestionamiento la principal reivindicación de Javier Milei en su programa económico, cuando el mercado se muestra inquieto por las dudas acerca de la reelección del Presidente en 2027, y mientras la inflación sigue amesetada en el orden del 2% mensual.

Para evaluar el desempeño argentino, Tobal comparó cuánto cambiaron la inflación y la actividad desde el inicio del plan con lo que pasó en el caso típico de cada grupo. De acuerdo con sus cálculos, la Argentina registró una desinflación más pronunciada y un mayor crecimiento que el caso mediano, tanto entre los programas que estabilizaron los precios como entre los que terminaron con una reelección. “En términos de crecimiento económico, el programa argentino sigue viéndose muy bien”, afirmó al respecto.

El economista también analizó qué ocurrió después de las elecciones. Entre los gobiernos que obtuvieron un segundo mandato, los que mejoraron la transparencia de sus bancos centrales tendieron a mostrar una mayor baja de la inflación y más crecimiento, señaló. Su planteo es que, una vez superada la primera etapa del ajuste fiscal y monetario, la calidad de las instituciones gana peso para sostener los resultados.

JP Morgan alerta que Milei llegará a las elecciones con una inflación del 2% mensual

La inflación se mantiene como uno de los principales problemas económicos para el gobierno de Milei, pese a que la desaceleración de los precios constituye uno de los ejes centrales del programa económico. Un informe de JP Morgan anticipó que la Argentina llegará a las elecciones presidenciales de 2027 con aumentos cercanos al 2% mensual y advirtió que una eventual mayor demanda de dólares durante la campaña podría interrumpir el proceso de desinflación. El pronóstico del banco estadounidense también expone las dificultades del oficialismo para alcanzar una reducción más pronunciada del índice de precios, incluso después de casi tres años de gestión.

La entidad financiera proyecta que la inflación cerrará 2026 en torno al 31%, apenas por debajo del 31,5% registrado durante 2025. Para 2027, en tanto, estima que el Índice de Precios al Consumidor (IPC) acumulará una suba del 23%. Si bien las proyecciones contemplan una desaceleración respecto de los niveles actuales, también anticipan que los aumentos de precios continuarán en torno al 2% mensual durante buena parte del año electoral.

Para el primer trimestre de 2027, JP Morgan calcula una inflación promedio del 1,8% mensual, mientras que para el segundo semestre, cuando se desarrollará la campaña presidencial, estima que el ritmo de aumento de los precios se ubicará en torno al 1,9%. La advertencia central pasa por la posibilidad de que las tensiones cambiarias sean superiores a las contempladas en el escenario base del banco y terminen trasladándose a los precios de la economía.