El estudio de abogados que representa a acreedores externos de Vicentin ratificó este lunes la denuncia contra el grupo agroexportador, incluyendo las conexiones con Renaico, Glencore y Renova. El escrito presentó el bufete Moyano & Asociados incluyó las investigaciones que realizó la Unidad de Inteligencia Financiera del Tesoro de los Estados Unidos (FinCEN por sus siglas en inglés), con quien colaboraron los letrados de los acreedores externos de Vicentin. En la denuncia, a la que accedió El Destape en exclusiva, se remarca que en esa investigación, dada a conocer este fin de semana, se encontraron "múltiples reportes de operaciones sospechosas emitidos por el Deutsche Bank New York Branch, relacionado a transacciones financieras sin sustento entre empresas del grupo Vicentin (en este caso Vicentin Paraguay)".

Este lunes se iniciaron las declaraciones testimoniales a cargo de la Fiscalía Federal de Reconquista, a cargo de Roberto Salum, en el marco de la investigación sobre Vicentín por presunto lavado de dinero y evasión. La Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (PROCELAC) remitió a fin de agosto al Juzgado de Reconquista la denuncia por presunto lavado de activos de la firma Vicentin. Dos semanas después se inicia con las declaraciones testimoniales. "Replicamos la denuncia que se hizo a la PROCELAC", confirmó a este medio el titular del estudio Moyano & Asociados, Mariano Moyano.

Los hechos de la denuncia

Dado que el estudio de abogados había colaborado con el Consorcio de Investigación de publicó los reportes sospechosos que recibió la FinCEN, el escrito presentado este lunes contiene en su argumentación los resultados de esos informes. Según información proveniente del organismo de contralor estadounidense, la gigante suiza Glencore, líder en el comercio de granos e investigada en varios casos de corrupción, envió entre otras transacciones millonarias, varios giros a la agroexportadora argentina Vicentin por al menos 12,6 millones de dólares.

"A fines de mayo de 2020, tuvimos conocimiento, por informes presentados por Glencore Agriculture LTD ante autoridades del Reino de los Países Bajos, que la firma antes mencionada había participado de la compra de activos en la Argentina, específicamente la adquisición del 16,67% de la composición accionaria de la firma Vicentin (sin especificar cual de las empresas del grupo) en la firma Renova Sociedad Anónima, donde ya firma Glencore. Dicha comunicación no informaba ni montos, ni lugar de la transacción, ni quien fuera el vendedor", detalla la denuncia que presentó Moyano ante la Justicia santafesina.

"El 9 de Julio de 2020 recibí un email del Matthew Weber, General Counsel Group de Glencore Agriculture con sede en Blaak 31 3011 GA Rotterdam, Paises Bajos, y copiado a Melanie Bailey y Sergio Gancberg, todos funcionarios de Glencore, donde acusan recibo de nuestro requerimiento", agrega el escrito. De acuerdo con la denuncia, Glencore manifestó que "no podían dar mayor información relativa al caso", aunque confirmaron que, a través de Renaisco, adquirió el 16,67% de las acciones remanentes en Renova.

La aparición de los documentos de FinCEN

Entre el 18 y el 20 de septiembre, el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación, en conjunto con otras entidades, tuvieron acceso a informes de organismos de inteligencia financiera de los Estados Unidos, donde se informan múltiples reportes de operaciones sospechosas emitidos por el Deutsche sobre Vicentin. "He tornado conocimiento de la existencia de causas penales abiertas por lavado de activos contra Glencore Ltd. o empresas relacionadas en Jurisdicción de la Argentina. También he tomado conocimiento que Glencore Agriculture y empresas subsidiarias están bajo investigación criminal por lavado y corrupción en diversas jurisdicciones, inclusive los Estados Unidos", se sostiene en la denuncia de Moyano.

Los acreedores externos de Vicentin aseguran que existen "hechos indiciarios del estado de sospecha del rol de Glencore en el ocultamiento de activos". "Sin hacer juicio de valor sobre la eventual responsabilidad criminal de Glencore y personas relacionadas, quisiéramos destacar la opacidad de las transacciones antes mencionadas, como así también la falta de información y contradicción de la misma. Glencore se acoge a un supuesto acuerdo de confidencialidad con Vicentin, aunque nada se haya informado en el acta de asamblea. Allí se menciona que quien vende es Vicentin Uruguay. Pero en su estructura societaria y comercial se informa una participación de Vicentin Paraguay en Renova. "No de Vicentin Uruguay", remarca.

A través del proceso de "discovery" (pedido por un holding de bancos extranjeros con sede en Nueva York) se determinó que el monto de la transacción de venta de las acciones en Renova fue de 122,3 millones de dólares. "Ese monto nunca fue informado por las partes involucradas, pese a que Vicentin se encuentra en Concurso Preventivo de Acreedores", agrega la denuncia, que remarca que no existe evidencia de que dichos fondos hayan ingresado alguna vez al sistema bancario argentino, ni de la Republica del Paraguay. Dicha transacción se encuentra bajo investigación en la Justicia Criminal de Paraguay y en el proceso de "discovery" en la ciudad de New York, Estados Unidos.