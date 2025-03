Jubilados: oficializan el aumento para abril y el bono de hasta $ 70 mil

Jubilados: oficializan un nuevo aumento y el bono de hasta 70 mil pesos en abril

El Gobierno confirmó este miércoles un aumento y un nuevo bono de hasta $70 mil en abril para jubilados que perciben la mínima. De esta manera, la misma ascenderá a $355.820, mientras que la jubilación máxima llegará a $1.923.302.

La medida fue oficializada por medio de las resoluciones 179/2025 y 231/2025, publicadas este miércoles en el Boletín Oficial. En base al Índice de Precios al Consumidor, las jubilaciones mínimas serán de $285.820,63, ya que en febrero la inflación fue del 2,4%. Con el bono, la cifra llegará a $355.820,63. En tanto, la jubilación máxima, a $1.923.302,29. Por su parte, la Prestación Básica Universal (PBU) pasará a ser de $130.749,89, mientras que la PUAM en $228.656,50.

Como ocurre todos los meses,los haberes mayores al mínimo cobrarán un proporcional del bono para completar el monto hasta alcanzar el límite del haber mínimo más el adicional. Por otra parte, el bono además se extenderá para los titulares de la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM); pensiones no contributivas y madres de siete hijos o más.

Cuándo cobrarán en abril los jubilados y pensionados que perciben el haber mínimo

Documentos finalizados en 0, a partir del día 9 de abril de 2025.

Documentos finalizados en 1, a partir del día 10 de abril de 2025.

Documentos finalizados en 2, a partir del día 11 de abril de 2025.

Documentos finalizados en 3, a partir del día 14 de abril de 2025.

Documentos finalizados en 4, a partir del día 15 de abril de 2025.

Documentos finalizados en 5, a partir del día 15 de abril de 2025.

Documentos finalizados en 6, a partir del día 16 de abril de 2025.

Documentos finalizados en 7, a partir del día 21 de abril de 2025.

Documentos finalizados en 8, a partir del día 22 de abril de 2025.

Documentos finalizados en 9, a partir del día 23 de abril de 2025.

Sin moratoria: qué alternativas quedan para quienes no pueden acceder a la jubilación

Paralelamente, terminó finalmente la moratoria previsional, tal como el gobierno de Javier Milei había anticipado al dar a conocer que no prorrogaría su período de dos años. De este modo, cientos de miles de personas se quedarán sin jubilarse y tendrán que atenerse a recibir la PUAM, que paga solamente el 80% de una jubilación mínima y quita beneficios extra clave para quienes la reciban. Además, no caerá la moratoria para personas que no hayan cumplido la edad jubilatoria y seguirá vigente la vieja moratoria para aportes hasta 1993.

La medida del Gobierno perjudicó a una cantidad de personas difícil de precisar, pero que puede acercarse al millón. "Podríamos decir que en los últimos tres años hubo entre 250.000 y 390.000 jubilaciones con moratoria, de personas que en su mayoría tienen menos de cinco años de aporte", señaló Nuria Susmel, economista de FIEL experta en el sistema previsional, en diálogo con El Destape.

Por eso, es posible aproximar una cifra final de perjudicados multiplicando los jubilados anuales con moratoria por la cantidad de años cercanos a la edad jubilatoria. "El 42,7% de los varones de entre 63 y 67 años (384.826 personas) y el 55,4% de las mujeres de entre 58 y 62 años (593.879) cuentan con menos de 25 años de aportes y no perciben ninguna prestación de Anses. De este modo, el vencimiento del régimen de la ley 27.705 afectará a 978.705 personas, casi un millón", calculó Carolina Berardi, economista del CEPA.

Vale recordar que la Anses aclaró que todas las personas que hayan solicitado un turno antes del 23 de marzo podrá tramitar la moratoria. Es decir, cualquier persona que pida su turno el 22 de marzo o antes podrá tramitar la moratoria una vez que acceda a las oficinas de ANSES, aunque ese turno sea para abril, mayo o cuando sea, señalaron desde el organismo previsional a El Destape.