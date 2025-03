AUH: así podés cobrar los $100.000 de ANSES antes del 31 de marzo

ANSES retiene el 20% de la AUH y lo devuelve al presentar la Libreta.

Si sos beneficiario de la Asignación Universal por Hijo (AUH) de ANSES, tenés una oportunidad única para acceder a un pago retroactivo que puede llegar hasta los $100.000. El plazo vence el próximo 31 de marzo y después de esa fecha ya no vas a poder reclamar este dinero. A continuación, te explicamos en detalle cómo funciona este beneficio, quiénes pueden cobrarlo y el paso a paso para realizar el trámite correctamente.

¿Cómo funciona el pago retroactivo de la AUH?

El sistema de la Asignación Universal por Hijo tiene una particularidad: cada mes, ANSES paga el 80% del monto total de la prestación, mientras que el 20% restante se retiene. Este porcentaje acumulado se devuelve una vez al año, pero con una condición fundamental: tenés que presentar la Libreta AUH donde se acredita que tu hijo:

Cumple con la asistencia escolar obligatoria

Tiene al día el calendario de vacunación

Realizó todos los controles de salud correspondientes

Si no presentás esta documentación en tiempo y forma, perdés definitivamente ese 20% acumulado durante todo el año anterior.

ANSES: ¿Cuánto dinero podés llegar a cobrar por AUH?

El monto exacto que podés recibir depende de cuántos hijos tengas bajo la AUH y de las retenciones que se hicieron mes a mes durante 2023. Para que tengas una idea clara:

Con 1 hijo: $33.337

$33.337 Con 2 hijos: $66.674

$66.674 Con 3 hijos: $100.011

Estos montos corresponden a la suma de todas las retenciones del 20% que se hicieron durante los 12 meses del año pasado.

Con 3 hijos, podés cobrar hasta $100.000 de retroactivo.

Detalle mes por mes de lo que te corresponde

Para que puedas calcular exactamente cuánto te toca, acá te mostramos el desglose completo de lo que se retuvo cada mes en 2023:

Enero

Monto total: $9.795

20% retenido: $1.959

Febrero

Monto total: $9.795

20% retenido: $1.959

Marzo

Monto total: $11.465

20% retenido: $2.293

Abril

Monto total: $11.465

20% retenido: $2.293

Mayo

Monto total: $11.465

20% retenido: $2.293

Junio

Monto total: $13.864

20% retenido: $2.772

Julio

Monto total: $13.864

20% retenido: $2.772

Agosto

Monto total: $13.864

20% retenido: $2.772

Septiembre

Monto total: $17.093

20% retenido: $3.418

Octubre

Monto total: $17.093

20% retenido: $3.418

Noviembre

Monto total: $17.093

20% retenido: $3.418

Diciembre

Monto total: $20.660

20% retenido: $4.132

Como ves, cada retención mensual se fue sumando a lo largo del año, y ahora tenés la posibilidad de recuperar todo ese dinero de una sola vez.

Asignación Universal por Hijo: ¿Quiénes pueden acceder a este beneficio?

No todos los que reciben la AUH pueden cobrar este retroactivo. Para ser elegible, tenés que cumplir con estos requisitos:

Ser madre, padre o tutor legal de menores de 18 años (o sin límite de edad si tienen discapacidad)

de menores de 18 años (o sin límite de edad si tienen discapacidad) Estar en alguna de estas situaciones laborales: Desempleado - Trabajador no registrado - Monotributista social - Empleado/a de casas particulares

Si cumplís con estos puntos, entonces tenés derecho a reclamar el 20% acumulado.

El trámite es online y vence el 31 de marzo de 2025.

Paso a paso: Cómo presentar la Libreta AUH antes del 31 de marzo

El trámite es totalmente gratuito y se hace online, sin necesidad de ir a una sucursal de ANSES. Acá te explicamos cómo hacerlo para que no tengas problemas:

Ingresá a Mi ANSES Entrá a la página oficial (www.anses.gob.ar)

Iniciá sesión con tu CUIL y Clave de la Seguridad Social Accedé a la sección de la Libreta AUH Una vez adentro, buscá la opción "Hijos"

Seleccioná "Libreta AUH" Verificá los datos Chequeá que toda la información de tus hijos esté correcta y actualizada

Si falta completar algo (educación, salud o vacunas), elegí la opción "Generar Libreta" Imprimí el formulario Descargalo o enviátelo por mail

Imprimilo en una sola hoja y con buena calidad Completalo y firmalo Llevalo a la escuela (para la parte educativa)

Llevalo al centro de salud (para vacunas y controles médicos)

Asegurate de que lo firmen en todos los lugares correspondientes Sacale una foto La imagen debe ser clara y legible

Tiene que verse las cuatro esquinas del documento

El peso máximo es de 3 MB y debe estar en formato JPG Subila al sistema Volvé a Mi ANSES

Entrá en "Subir Libreta AUH"

Seguí las instrucciones para adjuntar el archivo Esperá la confirmación Cuando ANSES apruebe tu documentación, te llegará un mail oficial confirmando que todo está en orden

¿Qué pasa si no hago el trámite a tiempo?

Si no presentás la Libreta AUH antes del 31 de marzo de 2025, perdés para siempre el derecho a cobrar ese 20% acumulado durante 2023. ANSES no acepta trámites fuera de término, así que es fundamental que no dejes pasar esta fecha.