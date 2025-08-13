Cuánto cobra un jubilado y pensionado de ANSES en agosto 2025

Los jubilados y pensionados que perciben sus haberes a través de la Administración Nacional de la Seguridad Social (Anses) reciben en agosto un nuevo incremento respecto del mes anterior, ajustado según la inflación registrada en junio. Además, en los casos que corresponda, se suma el bono extraordinario de $70.000, que continúa sin cambios.

El reajuste previsional de este mes es del 1,62%, en línea con la suba de precios de junio (1,6%). El cálculo se realiza con dos decimales, según el mecanismo oficial, y se aplica a todas las prestaciones contributivas y no contributivas administradas por la Anses, incluyendo la Pensión Universal para el Adulto Mayor (PUAM) y las pensiones graciables.

Jubilados ANSES: montos actualizados para agosto 2025

Jubilación mínima : $314.305,37 + bono $70.000 = $384.305,37

Jubilación máxima : $2.114.977,59

PUAM : $251.444,30 + bono $70.000 = $321.444,30

Pensiones no contributivas (PNC) por invalidez o vejez: $220.013,76 + bono $70.000 = $290.013,76

El bono se acredita junto con el haber mensual y está destinado principalmente a quienes perciben la jubilación mínima, la PUAM o pensiones no contributivas. En caso de que el haber supere el monto mínimo, el extra se paga de forma proporcional hasta alcanzar un tope de $384.305,37.

Jubilados: trámite para iniciar la jubilación en Anses

Para gestionar el beneficio, el solicitante debe:

Ingresar a Mi Anses con CUIL y clave de la seguridad social. Verificar aportes en la sección Trabajo > Consultar Historia Laboral. Presentar documentación que respalde períodos no registrados (certificación de servicios, recibos, afiliación a obra social o declaración jurada). Completar el formulario 6.18 de solicitud de prestaciones previsionales. Solicitar turno y presentarse con DNI en una oficina de la Anses.

Los beneficiarios pueden verificar su calendario de pagos en el sitio oficial de la Anses ingresando el número de CUIL o de beneficio en la sección correspondiente. El sistema indicará dónde y cuándo cobrar, con un plazo habilitado que va desde el primer día hasta la última fecha disponible de pago.

Créditos disponibles para beneficiarios que cobran por ANSES

Aunque suelen llamarse “créditos ANSES”, en realidad son ofrecidos por entidades habilitadas para beneficiarios que cobran prestaciones de ANSES. Están disponibles para jubilados, pensionados y titulares de PUAM, con las siguientes condiciones:

Monto máximo: hasta $50.000.000

Plazos: hasta 60 cuotas

No es necesario ser cliente bancario

Solicitud online en Mi ANSES o con turno presencial

Fecha de cobros Anses: jubilados con haberes mínimos