Inundaciones: declaran la emergencia en la provincia de Buenos Aires

El gobierno de Javier Milei declaró el estado de emergencia y/o desastre agropecuario en las provincias de Buenos Aires y San Juan por diferentes eventos climáticos ocurridos durante la primera mitad de este año.

Las medidas se formalizaron a través de las Resoluciones 1305/2025, para la provincia de Buenos Aires, y 1306/2025, para San Juan, publicadas este jueves por el Ministerio de Economía en el Boletín Oficial.

De este modo, las resoluciones prevén que se otorgue algún tipo de asistencia financiera a los productores damnificados por parte de entidades bancarias o el ARCA, aunque no especifica cuáles.

En ambos casos, para acceder a los beneficios de la Ley 26.509 los productores afectados deben presentar un certificado expedido por la autoridad provincial competente que acredite que sus predios o explotaciones están comprendidos en los supuestos de la ley.

Los gobiernos provinciales remitirán los listados de productores afectados, junto con copias de los certificados de emergencia, a la Secretaría Técnica Ejecutiva de la Comisión Nacional de Emergencias y Desastres Agropecuarios.

La emergencia agropecuaria en la provincia de Buenos Aires

La decisión en Buenos Aires es por efecto de las inundaciones en el centro del territorio bonaerense, y abarca el período desde el 1° de marzo de 2025 hasta el 31 de agosto de 2025.

En cambio, no incluye al partido de Bahía Blanca ni a Zárate y otros municipios de la zona norte que fueron afectados por inundaciones en meses pasados, pero cuya situación fue cubierta por otras medidas oficiales.

Las explotaciones rurales afectadas se encuentran en circunscripciones específicas de los partidos de:

Puán (circunscripciones VII, VIII, IX y X)

(circunscripciones VII, VIII, IX y X) Tornquist (circunscripciones IV y V)

(circunscripciones IV y V) Nueve de Julio (circunscripciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV y XV)

(circunscripciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X, XI, XII, XIII, XIV y XV) Carlos Casares (circunscripciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI)

(circunscripciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII, IX, X y XI) General Lamadrid (circunscripciones II, III, IV, IX, X, XI y XII)

(circunscripciones II, III, IV, IX, X, XI y XII) Coronel Suárez (circunscripciones III, IV, V, X, XI, XII y XIV)

(circunscripciones III, IV, V, X, XI, XII y XIV) Guaminí (circunscripciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX)

(circunscripciones II, III, IV, V, VI, VII, VIII y IX) Bolívar (circunscripciones II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI y XII)

(circunscripciones II, III, IV, V, VII, VIII, IX, X, XI y XII) Tapalqué (circunscripción VIII)

(circunscripción VIII) Veinticinco de Mayo (circunscripciones II, III, VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIII)

(circunscripciones II, III, VII, VIII, IX, X, XI, XII y XIII) Saladillo (circunscripciones III, IV, V, VI, VII, VIII y IX)

(circunscripciones III, IV, V, VI, VII, VIII y IX) Roque Pérez (circunscripciones III, IV, V, VII y VIII)

La fecha de finalización del ciclo productivo para estas explotaciones se fijó en el 31 de agosto de 2025.

La emergencia agropecuaria en San Juan

Para la provincia de San Juan, la Resolución 1306/2025 declara el estado de emergencia y desastre agropecuario debido a granizo y/o Peronóspora.

Esta medida tiene vigencia desde el 1° de abril de 2025 hasta el 31 de marzo de 2026. Las explotaciones frutihortícolas afectadas se encuentran en los departamentos de: