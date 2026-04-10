El Banco Central (BCRA) publicó esta semana su encuesta de expectativas de marzo, donde 46 economistas proyectan qué va a pasar con la economía argentina. El resultado no es el que el gobierno hubiera querido mostrar: la inflación volvió a subir respecto a las estimaciones previas, el dólar seguirá escalando y el desempleo no cede.

La primera señal de alerta es la inflación de marzo. Los analistas la estimaron en 3,0% mensual, medio punto por encima de lo que ellos mismos habían proyectado apenas un mes atrás. Lejos de consolidarse la baja, los precios dieron un salto que interrumpe la tendencia que el oficialismo celebraba. Para el conjunto de analistas más confiables del mercado —el llamado Top 10— el dato es incluso peor: 3,1%.

29% de inflación anual: los precios no paran

En términos anuales, el panorama tampoco es para festejar. Los analistas consultados por el BCRA proyectan una inflación del 29,1% para diciembre de 2026. Dicho de otra manera: quien hoy gana 100 pesos necesitará 129 para comprar lo mismo a fin de año. Y en 2027 y 2028, según el mismo informe, los precios seguirán subiendo al 19% y al 12% respectivamente. La inflación no desaparece en ningún momento de lo que queda de la gestión libertaria y se mantiene en un eventual segundo mandato.

El dólar no para: de $1.396 a $1.700 en un año

El dólar, por su parte, no se queda quieto. Hoy el tipo de cambio mayorista ronda $1.396 y los economistas lo ven llegando a $1.700 para diciembre. Esa suba del 22% no es un dato menor: significa que importar seguirá siendo más caro, que los productos con componentes importados —tecnología, medicamentos, alimentos procesados— continuarán aumentando, y que el atraso cambiario que el propio gobierno acumula tiene fecha de vencimiento.

El empleo: 1,5 millones de personas sin trabajo

En el mercado laboral, la situación tampoco mejora a la velocidad prometida. La tasa de desempleo proyectada para el primer trimestre es del 7,6% de la población activa. Son aproximadamente 1,5 millones de personas que quieren trabajar y no consiguen empleo. El informe anticipa que ese número no bajará del 7% en todo lo que queda del año.

En la columna de los datos positivos se destaca el crecimiento económico del 3,3% proyectado para 2026, según las estimaciones del BCRA. Pero ese crecimiento viene después de la fuerte contracción de 2024 y el rebote moderado de 2025. En resumen: rencuecuperar terreno perdido no es lo mismo que crecer. Además, los propios analistas revisaron levemente a la baja su proyección respecto al relevamiento anterior.