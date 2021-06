Seis de cada diez personas ocupadas gana en promedio $40.000 por mes

Los perceptores varones tuvieron un ingreso promedio de $48.570, mientras que el de las mujeres fue de $36.123.

El 60% de la población ocupada percibió ingresos promedios de 40.000 pesos al término del primer trimestre del año, informó este martes el INDEC. El ingreso promedio per cápita del total de la población, que corresponde a 28.806.672 personas, alcanzó los 25.284 pesos, mientras que la mediana del ingreso per cápita fue de 18.333 pesos.

El organismo, en base a los resultados del informe sobre la "Distribución del Ingreso", precisó que el 10% más pobre de la población total explicaba el 1,1 % del total de ingresos, mientras que el 10% más rico concentró el 31,8% al cierre del primer trimestre del año. Un 58,6% de la población total (16.866.823 personas) percibió algún ingreso, cuyo promedio es igual a 42.394 pesos.

"Analizado según escala de ingreso individual, el ingreso promedio del estrato bajo (deciles del 1 al 4) equivale a 14.500 pesos; el del estrato medio (deciles del 5 al 8), a 40.088; y el del estrato alto (deciles 9 y 10), a 102.917", sostiene el informe oficial.

Los perceptores varones tuvieron un ingreso promedio de 48.570 pesos, mientras que el de las mujeres fue de 36.123. Respecto a la población ocupada, se registró un ingreso promedio de 39.504 pesos y un ingreso mediano de 30.000 pesos, equivalente al límite superior de ingresos del decil 5, bajo el cual se sitúa el 50% de las personas ocupadas.

El ingreso promedio de los primeros cuatro deciles de la población, ordenada según ingreso de la ocupación principal, es de 14.179 pesos. El ingreso promedio del estrato medio (deciles del 5 al 8) es de 39.350 pesos, mientras que el ingreso de los deciles 9 y 10 equivale a 90.468.

En el caso de los hogares, los ingresos laborales representaron el 75,3% de los ingresos totales, mientras que los ingresos no laborales alcanzaron el 24,7% restante. El peso de los ingresos no laborales fue mayor para los deciles de ingreso total familiar más bajos, siendo igual al 55,4% en el primero y 14,0% en el décimo.

Respecto a la relación de dependencia de los hogares, la cantidad de personas no ocupadas fue de 139 por cada 100 ocupados, mientras que la cantidad de no perceptores de ingreso fue de 69 por cada 100 perceptores.

"Esta relación es mayor en el caso de los deciles más bajos. Para el decil 1, por ejemplo, es igual a 289 personas no ocupadas cada 100 ocupadas y 172 no perceptoras cada 100 perceptoras, si se ordenan los hogares según ingreso per cápita familiar", señala el informe del INDEC. En el caso del decil 10, los valores correspondientes son iguales a 46 no ocupados cada 100 ocupados y 20 no perceptores cada 100 perceptores.

El coeficiente de Gini del ingreso per cápita familiar de las personas fue de 0,445 para el primer trimestre de 2021 mostrando un similar nivel de desigualdad que en el mismo trimestre de 2020. La brecha calculada entre la mediana del decil 10 y el decil 1 de ingreso per cápita familiar de la población fue de 17.