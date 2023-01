La actividad económica cayó 0,7% en noviembre

La disminución se dio contra el mes de octubre. Sin embargo, en la variación interanual, el indicador arrojó un incremento del 2,6%.

De acuerdo al último informe que difundió el Indec, la actividad económica disminuyó 0,7% en noviembre respecto a octubre. Sin embargo, en la variación interanual, el indicador arrojó un incremento del 2,6%.

En noviembre, el Estimador mensual de actividad económica (EMAE) registró un incremento de 2,6% en la comparación interanual (ia), y una disminución de 0,7% respecto a octubre en la medición desestacionalizada. Con relación a igual mes de 2021, 12 de los sectores de actividad que conforman el EMAE registraron subas en noviembre, entre las que se destacaron las de hoteles y restaurantes (+22,1% ia) y explotación de minas y canteras (+9,5% ia).

El sector comercio mayorista, minorista y reparaciones (+3,5% ia) fue el de mayor incidencia en la variación interanual del EMAE, seguido por actividades inmobiliarias, empresariales y de alquiler (+3,6 ia) e Industria manufacturera (+2% ia). Entre los tres sectores aportaron 1,3 puntos porcentuales al incremento interanual del indicador.

Por su parte, el sector agricultura, ganadería, caza y silvicultura (-6,3% ia) fue el que registró la mayor caída en la comparación interanual, seguido de Intermediación financiera (-3,3% ia). Entre ambos restaron 0,4 puntos porcentuales a la variación interanual del EMAE.

El Gobierno destacó los resultados de la industria en 2022

En 2022 la actividad industrial creció 4,5% respecto a 2021, y 12,1% en comparación con los niveles pre pandemia (año 2019), según el índice adelantado de actividad industrial elaborado por el Centro de Estudios para la Producción (CEP XXI). Particularmente, el sector automotriz registró un crecimiento del 23,5% vs 2021 y tuvo el mayor nivel de producción desde 2015.

En noviembre, la actividad industrial creció 1,4% interanual y 15,8% en comparación con el mismo mes de 2019, encadenando un período de diez meses de subas consecutivas en la actividad de acuerdo a los datos publicados por el Indec. Respecto a octubre, se expandió 0,8% sin estacionalidad y, después de los meses de junio-septiembre de este año, estuvo en los niveles de producción más altos de los últimos cinco años.

En diciembre, por su parte, el índice adelantado de actividad industrial elaborado por el CEP-XXI (que toma el consumo de energía sobre la base de CAMMESA) cayó 0,6% intermensual y 2,7% frente a diciembre de 2021 (cabe mencionar, que este mes tuvo un día hábil menos que diciembre 2021 y el sector automotriz, uno de los sectores que tracciona a la baja, reportó 3 días hábiles menos). Sin embargo, si se compara los niveles de producción con la prepandemia, diciembre 2019, se tiene que la producción industrial estuvo 13,7% por arriba.

Por otra parte, las exportaciones acumuladas durante el año totalizaron los US$ 88.445 millones, el valor más alto de la historia, superando el récord previo de 2011. Crecieron un 13,5% en relación a 2021 y 35,8% vs 2019. Respecto a las exportaciones más asociadas a actividades industriales, las manufacturas de origen industrial totalizaron ventas al exterior por US$ 23.060 millones (+15,8% interanual), culminando el año de mayores exportaciones desde 2013.