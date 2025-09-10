Impuesto a las Ganancias: a partir de qué monto paga un trabajador en septiembre 2025

Cuánto pago de ganancias en septiembre

A partir de septiembre rigen los nuevos valores de mínimo no imponible para el Impuesto a las Ganancias, luego de la actualización semestral acordada en julio. Desde este mes, solo los salarios que superen ciertos pisos quedarán alcanzados por el tributo, con montos diferenciados según el estado civil y la cantidad de hijos.

De esta manera, los trabajadores solteros comenzarán a tributar cuando sus ingresos netos superen los $1,93 millones, mientras que en el caso de un empleado casado con dos hijos el umbral se eleva a más de $2,56 millones de bolsillo. En términos de salario bruto, los nuevos pisos fijados se ubican en torno a $2,33 millones para solteros y $3,09 millones para casados con dos hijos.

Cuánto se paga de ganancias en septiembre

Impuesto a las Ganancias: los nuevos valores en septiembre

Según la actualización aplicada con el 15,10% de inflación acumulada hasta junio, los montos que marcan el inicio de las retenciones en las liquidaciones de septiembre son los siguientes:

Solteros : bruto $2.329.750 – neto $1.933.690

Solteros con 1 hijo : bruto $2.520.530 – neto $2.092.040

Solteros con 2 hijos : bruto $2.711.310 – neto $2.250.380

Casados sin hijos : bruto $2.708.050 – neto $2.247.680

Casados con 1 hijo : bruto $2.898.830 – neto $2.406.030

Casados con 2 hijos: bruto $3.089.610 – neto $2.564.380

Estos montos son estimativos, ya que incluyen el proporcional del aguinaldo y no contemplan otras deducciones específicas. El cálculo se realizó considerando un promedio de retenciones del 17%.

Actualización semestral y liquidación anual

La normativa establece que los pisos del impuesto se ajusten dos veces al año en función del Índice de Precios al Consumidor (IPC). Así, para la liquidación anual de abril de 2026 se aplicarán nuevos valores acumulados que elevarán los mínimos de Ganancias:

Solteros : bruto $2.624.920 – neto $2.178.680

Solteros con 1 hijo : bruto $2.839.870 – neto $2.357.090

Solteros con 2 hijos : bruto $3.054.820 – neto $2.535.500

Casados sin hijos : bruto $3.051.150 – neto $2.532.450

Casados con 1 hijo : bruto $3.266.100 – neto $2.710.860

Casados con 2 hijos: bruto $3.384.070 – neto $2.889.270

Deducciones actualizadas

La suba también impacta en las deducciones personales y generales del impuesto. Para el segundo semestre del año, los valores son:

Ganancia Neta Imponible (GNI) : $4.507.624,89

Cónyuge/Unión convivencial : $4.245.278,56

Hijos : $2.140.909,47

Hijos con discapacidad : $4.281.818,92

Deducción especial : $21.636.599,49

Servicio doméstico y alquileres de vivienda : $4.507.624,89

Primas de seguro de vida/retiro/ahorro : $573.817,13 cada una

Intereses hipotecarios : $20.000

Gastos de escolaridad : $1.803.049,96

Otras deducciones (cajas previsionales, donaciones, ropa de trabajo, etc.): sin límite

Con estos cambios, el Impuesto a las Ganancias se ajusta a la inflación semestral y redefine los ingresos a partir de los cuales los trabajadores deberán tributar en septiembre 2025.