El Gobierno impulsa el debate sobre el impuesto a la herencia

La secretaria de Provincias, Silvina Batakis, sostuvo que "hay que ir a un sistema tributario que apoye el desarrollo".

La secretaria de Provincias del Ministerio de lnterior, Silvina Batakis, consideró este miércoles necesario el debate sobre los impuestos patrimoniales, y en general sobre el sistema tributario, "para ponernos en el sendero de desarrollo". Las declaraciones de la funcionaria vuelven a poner en el eje la discusión que se abre para las provincias de aplicar un impuesto a las herencias.

"Los impuestos patrimoniales en la Argentina "no llegan al 5%" del total de la recaudación fiscal, cuando otros países con administraciones unitarias como es el caso de Inglaterra, el impuesto a la Herencia llega al 40%", detalló en declaraciones a radio Del Plata.

"Tenemos que discutir nuestro sistema tributario en general para ponernos en el sendero de desarrollo. Esto requiere mucha planificación, que es lo que nos pidió el ministro (del Interior) Eduardo de Pedro, que planifiquemos, con todas las aristas y los debates necesarios para llegar a consensos serios", afirmó la secretaria de Provincias.

Batakis insistió en que el consenso fiscal alcanzado entre el Gobierno nacional y las provincias argentinas otorga "estabilidad fiscal para los contribuyentes y los potenciales inversores". Reiteró que "no hay aumentos de las alícuotas" de impuestos que cobran las provincias, como Ingresos Brutos, entre otros, y que "hubo un cambio de redacción para dar mayor certeza jurídica a los contribuyentes y a los inversores".



"Las alícuotas son las mismas que se cobraron en el 2019 y en el 2020; cambiamos la redacción para que queden fijas" de modo tal que "no sea necesario un nuevo consenso el año próximo", explicó la funcionaria. Consultada por la "presión tributaria! sobre los contribuyentes argentinos, indicó que en las estadísticas del FMI y de la OCDE sobre el tema la "Argentina está en el medio".



En ese sentido, manifestó: "tenemos que discutir cuáles son los servicios que da el Estado, y cuáles son las calidades de los mismos", y que a la vista de la reacción del sistema sanitario ante la pandemia, consideró que la "Argentina no está tan mal". "Nosotros tenemos que hacer un análisis de la estructura tributaria progresiva y en particular de los patrimoniales, teniendo en cuenta que somos un país federal", agregó.



Por último, Batakis manifestó al respecto que "con el consenso fiscal nos pusimos de acuerdo en darnos el debate", entre ellos, el impuesto a la herencia.