Los commodities se dispararon por el conflicto entre Ucrania y Rusia

Temores por el abastecimiento y la disponibilidad llevaron a los commodities a registrar nuevos máximos, principalmente para el trigo y los hidrocarburos.

Las materias primas registraron disparadas esta semana en los mercados internacionales en consecuencia de las avanzadas armadas por la guerra de Ucrania y Rusia. Temores por el abastecimiento y la disponibilidad llevaron a los commodities a registrar nuevos máximos, principalmente para el trigo y los hidrocarburos.

Los granos aumentan en el mundo

El trigo volvió a encabezar las subas en el mercado de Chicago al escalar más de US$ 20 por tonelada durante la jornada y consolidar un nuevo precio récord en la plaza bursátil tras su quinta suba consecutiva, mientras que el maíz también cerró la jornada con subas. De esta manera, el contrato de marzo del trigo ganó 4,57% (US$ 21,68) hasta los US$ 495,31 la tonelada, mientras que el de mayo presentó una mejora del 6,61% (US$ 27,56) para culminar la jornada a US$ 444,23 la tonelada.



La corredora de granos Granar, indicó dentro de sus análisis de la jornada que "los fundamentos del mercado no cambiaron" ya que la guerra entre Rusia y Ucrania "se prolonga y la incertidumbre sobre cuándo y cómo se reestablecerá el comercio desde el principal polo proveedor mundial de trigo se acentúa, como así también el interrogante sobre qué pasará con la siembra de primavera en ambos países".



Además de esto, en el mercado se comentó la posibilidad de que Rusia "limite o directamente cancele los permisos de exportaciones de insumos como los fertilizantes, de los que son dependientes muchos grandes productores de granos". "Esto podría acentuar la firmeza porque implicaría la chance de menores rindes y, por ende, de menor producción", consideraron los especialistas de Granar.



Por su parte, la soja cerró con bajas la jornada. Así, el contrato de marzo cayó 0,23% (US$ 1,47) hasta los US$ 615,92 la tonelada, a la vez que el de mayo lo hizo por 0,43% (US$ 2,66) para culminar la sesión a US$ 610,13 la tonelada.



Si bien las preocupaciones acerca de la menor disponibilidad de aceite de girasol por la persistencia del conflicto bélico dan sostén a los precios de los aceite vegetales, "una mejora en la condición de los cultivos en Sudamérica dadas las recientes lluvias presiona a los precios de la oleaginosa". De hecho, el aceite, cuyos fundamentos alcistas siguen firmes, hoy retrocedió 1,91% (US$ 33,07) y se posicionó en US$ 1.693,12 la tonelada, mientras que la harina mejoró 1,62% (US$ 8,27) y concluyó la jornada a US$ 1.693,12 la tonelada.



Por último, el maíz subió 0,69% (US$ 2,07) y se posicionó en US$ 297,82 la tonelada, a pesar de la fuerte suba de ganancias que tuvo durante la sesión, cuando ganaba más de US$ 10 y superaba los US$ 300 la tonelada.

Se disparan los hidrocarburos

Los precios del petróleo crudo volvieron a subir hoy en el mercado internacional y, con alzas en torno a 7%, alcanzaron nuevos máximos desde mediados de 2008, impulsados por la preocupación de los operadores sobre la oferta rusa debido a las sanciones impuestas a raíz de su invasión de Ucrania. En el mercado de Londres, el barril de Brent del Mar del Norte para entrega en mayo subió 6,92% y cerró en US$ 118,11, un máximo desde agosto de 2008, impulsado por la caída de las exportaciones rusas.

En tanto, en Nueva York, el barril de West Texas Intermediate (WTI) para entrega en abril registró un alza de 7,43% que lo llevó a US$ 115,68, también un máximo desde setiembre de 2008. Los precios del petróleo volvieron hoy a acelerar su ascenso (desde que comenzó la invasión rusa a Ucrania el Brent subió 21,9%) y los del gas alcanzaron máximos históricos en Europa, indicó la agencia AFP.



Por el momento, las sanciones económicas occidentales han preservado al sector energético ruso, pero los compradores se han ido distanciando por temor a nuevas medidas. En ese sentido, Estados Unidos analiza cómo reducir las importaciones de petróleo de Rusia tras la invasión a Ucrania sin perjudicar a los consumidores estadounidenses y manteniendo al mismo tiempo el suministro global. "Estamos buscando formas de reducir la importación de petróleo ruso y al mismo tiempo asegurarnos de mantener las necesidades de suministro global", dijo la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki.



La invasión rusa a Ucrania disparó los precios del petróleo y, consecuentemente, los de los combustibles: el precio de un galón (3,78 litros) de gasolina regular en California cruzó los cinco dólares por primera vez. El presidente Joe Biden anunció el martes que Estados Unidos liberaría 30 millones de barriles de las reservas estratégicas de petróleo para ayudar a estabilizar el mercado, pero los precios siguieron subiendo.



Una quincena de legisladores estadounidenses instó ayer a Biden a prohibir las importaciones de petróleo ruso como castigo adicional a las severas sanciones ya impuestas a Moscú. Pero sólo alrededor de 8% de las importaciones estadounidenses de petróleo crudo y productos refinados provienen de Rusia, dijo el miércoles Andy Lipow, experto en el mercado petrolero de Lipow Oil Associates. En tanto, el temor a las perturbaciones en las exportaciones de Rusia, que suministra 40% de las importaciones de gas en Europa, hizo que el gas de referencia del mercado europeo, el TTF holandés, alcanzara un nuevo récord de 213,895 euros por megavatio-hora (MWh).