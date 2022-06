Gasoducto Néstor Kirchner: este jueves se firma el contrato para avanzar en la construcción

La portavoz del Gobierno, Gabriela Cerruti, anunció que este jueves a las 10 se firmará el contrato para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, que unirá Neuquén con la provincia de Buenos Aires.

El Gobierno confirmó que este jueves se firmará el contrato de compra de los caños para el inicio de la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, luego de la polémica con la licitación que derivó en la renuncia del exministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.

"Hoy a las 10 de la mañana se está firmando el contrato de los caños del gasoducto para empezar con esa obra tan paradigmática para Argentina y que va marcar un cambio en la estructura productiva" del país, anunció la portavoz de Presidencia, Gabriela Cerruti, en una conferencia de prensa en la que anunció una serie de medidas económicas.

A inicios de mayo, la Secretaría de Energía había confirmado que la licitación para la compra de los caños para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner, que llevará el gas desde Vaca Muerta hasta el centro de la provincia de Buenos Aires, había quedado en manos de SIAT S.A., una empresa subsidiaria de Tenaris, a su vez parte de Techint.

Sin embargo, la adjudicación todavía no había sido firmada, y había quedado envuelta en la polémica luego de que Cristina Kirchner reclamara en el acto por los 100 años de YPF que los insumos para el gasoducto se fabriquen en la Argentina para generar empleo local y no sean traídos desde Brasil. La contestación en off de parte del Ministerio de Desarrollo Productivo, acusando a funcionarios cristinistas de Energía de haber direccionado el pliego, derivó finalmente en la salida de Kulfas del Gobierno y en la judicialización de la licitación debido a dos denuncias de dirigentes de Juntos por el Cambio, que quedó en manos del juez federal Daniel Rafecas.

En su declaración de la semana pasada frente al magistrado, Kulfas bajó el tono al off y negó tener conocimiento de algún hecho de corrupción ligado a la licitación del gasoducto. Luego, expertos del sector también declararon frente a Rafecas que el pliego fue hecho de forma correcta. IEASA (ex Enarsa), la empresa nacional encargada de la licitación, afirmó que habían consultado a la Cámara Argentina de Fabricantes de Caños y Tubos de Acero qué empresas podían cumplir con la provisión de caños y que la respuesta fue que solo SIAT podía hacerlo.

Cinco especialistas coincidieron en que la licitación del gasoducto fue correcta

Cinco especialistas coincidieron hoy en que el pliego de licitación para la construcción del gasoducto Néstor Kirchner en Vaca Muerta fue "correcto" y contempló los requisitos técnicos ineludibles para ese tipo de obras. Los especialistas convocados a una audiencia por Rafecas señalaron que las especificaciones técnicas para la obra "son muy estrictas" basadas en normas que deben cumplirse.



La audiencia con los expertos de Transportadora Gas del Norte, Carlos Ranzani y Marcelo Brinchetto; de Gas del Sur, Jorge Lacasta, del Enargas, Luis Buisel y con el ingeniero Gustavo Cavallo, del Instituto del Gas y del Petróleo de la Facultad de Ingeniería de la UBA se realizó durante poco más de una hora en una sala de audiencias del subsuelo de los tribunales federales de Retiro.



En la audiencia estuvo presente el juez Rafecas y el fiscal Carlos Stornelli. Según explicaron fuentes judiciales a Télam, los especialistas coincidieron en que el pliego que adjudicó las tuberías de la obra a la empresa Techint fue "correcto", que el grosor fue el "adecuado" y que un menor grosor no se corresponde con lo que se necesita para transportar gas en este tipo de obras.



También sostuvieron que es necesario un material especial y que "la chapa naval no tiene esas características", en respuesta a una pregunta vinculada al contenido de una declaración en "off the record" del exministro Matías Kulfas, en la que aludió a otra empresa que podría haber encarado el trabajo usando ese tipo de material.