El FMI aprobó la revisión, giró el pago y las reservas crecieron casi US$ 2.500 millones

El FMI aprobó las metas del cuarto trimestre del 2022 del programa de facilidades extendidas que lleva adelante con la Argentina.

El FMI aprobó las metas del cuarto trimestre del 2022 del programa de facilidades extendidas que lleva adelante con la Argentina. De esta manera, ingresó a las reservas del Banco Central (BCRA) el desembolso por US$ 5.300 millones.

De este modo, las reservas de la autoridad monetaria subieron en la jornada en más de US$ 2.492 millones como efecto neto después del pago y cerraron en alrededor de US$ 39.055 millones el mes.

En un mes difícil, el Central vendió casi US$ 2.000 millones durante marzo, luego de vender casi US$ 100 millones en la última rueda del mes en el mercado cambiario. Según fuentes del mercado, la demanda extra por deudas de provincias (US$ 187 millones) y adelanto de importación de energía por US$ 262 millones incidieron de forma negativa.

El Banco Central terminó la última rueda de marzo con ventas por US$ 99 millones para atender la demanda. En marzo, la autoridad monetaria efectuó ventas por unos US$ 1.918 millones en el mercado de cambios.

El miércoles, el ministro de Economía, Sergio Massa, se reunió con la número dos del Fondo, Gita Gopinath, en Washington. Cada uno a su manera dejó ver que el programa que se discutirá en breve no será ajeno al impacto severo que provocó la sequía en la economía argentina y la consecuente caída en el nivel de reservas.

La propia Gopinath se encargó de adelantar estos tres puntos tras calificar al encuentro con Massa como positiva. "Buena reunión con el ministro Sergio Massa. Se discutió la cuarta revisión del programa, el severo impacto de la sequía y la importancia de las acciones para aumentar las reservas y continuar movilizando financiamiento interno de manera sostenible", señaló Gopinath en su cuenta en la red social Twitter.

Massa, que formó parte de la delegación que acompañó al presidente Alberto Fernández en su visita a la Casa Blanca, donde se reunión con Joe Biden, dijo que en el encuentro trataron "los temas del impacto de la sequía en el país y se valoró el despeje de vencimientos de la curva en pesos". El acuerdo en torno a la cuarta revisión que se aprobó hace dos semanas con el staff técnico del organismo fue el puntapié inicial para el Directorio apruebe el desembolso. En el encuentro que mantuvieron en la Casa Blanca, Fernández le solicitó al mandatario estadounidense un puente de apoyo para ayudar a la Argentina.

El ministro señaló que con los directivos del FMI se coincidió en la importancia de "la decisión del gobierno de continuar avanzando con medidas que fomenten el incremento de exportaciones con el objetivo de fortalecer las reservas". Los eventuales cambios que se podrían dar en el programa a raíz en la sequía tienen que ver con la flexibilización en el nivel e reservas, que implicaría un recorte de unos 2000 millones de dólares respecto a las previsiones contenidas en el acuerdo firmado en marzo de 2022.